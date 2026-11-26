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Στην άντληση νέων κεφαλαίων από τη χρηματιστηριακή αγορά προσανατολίζεται η Alter Ego Media, με στόχο να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού και να διευρύνει την παρουσία της σε δραστηριότητες πέραν των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Ο όμιλος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως το τέλος του 2026.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου, ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία, προκειμένου να αξιοποιήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο μέσω εξαγορών όσο και μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τομείς στους οποίους σχεδιάζεται να κατευθυνθούν τα νέα κεφάλαια, καθώς αποτυπώνουν την επιδίωξη της Alter Ego Media να διευρύνει το επιχειρηματικό της μοντέλο, ενισχύοντας τη θέση της στην ευρύτερη αγορά περιεχομένου, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας.

Στις προτεραιότητες του επενδυτικού προγράμματος περιλαμβάνονται η εξαγορά επιχειρήσεων και η απόκτηση εταιρικών συμμετοχών, η χρηματοδότηση νέων παραγωγών οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και η απόκτηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις για την ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς του πολιτισμού, των θεαμάτων, της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας.

Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει συγκεκριμένους στόχους εξαγορών ούτε την κατανομή των υπό άντληση κεφαλαίων ανά επενδυτική δραστηριότητα. Ωστόσο, το εύρος των τομέων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό καταδεικνύει τις δυνατότητες περαιτέρω διαφοροποίησης των πηγών εσόδων του ομίλου.

Η στάση του βασικού μετόχου

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην ελληνική αγορά και στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση μηχανισμού προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά.

Από την πλευρά του, ο βασικός μέτοχος της Alter Ego Media, Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος ελέγχει άμεσα και έμμεσα περίπου το 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση, εφόσον αυτή δεν καλυφθεί πλήρως από τους υπόλοιπους υφιστάμενους μετόχους ή νέους επενδυτές. Η συμμετοχή του μπορεί να φθάσει έως το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του.

Η συγκεκριμένη επιλογή αφήνει περιθώρια για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εισηγμένης και την προσέλκυση νέων επενδυτών, ενώ παράλληλα εκφράζεται η πρόθεση του βασικού μετόχου να στηρίξει τη διαδικασία υπό τις προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Τον ρόλο των συμβούλων και συντονιστών τοποθέτησης προβλέπεται να αναλάβουν η Τράπεζα Πειραιώς και η EUROXX Χρηματιστηριακή, ενώ οι οριστικές αποφάσεις για τους όρους και την υλοποίηση της αύξησης θα ληφθούν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η προσφυγή στη χρηματιστηριακή αγορά για την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου επενδυτικού κύκλου για την Alter Ego Media, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και η αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακό περιεχόμενο μεταβάλλουν τις ισορροπίες στον ευρύτερο κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις του ομίλου και κυρίως στο μέτωπο των εξαγορών, καθώς η σχεδιαζόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

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