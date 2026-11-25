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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τείχος προστασίας από τη διαφθορά» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την καθημερινότητα και την εισοδηματική πολιτική που βρίσκονται στην ατζέντα Μητσοτάκη, αλλά και για την προσπάθεια να περιορίσει την πολιτική ζημιά από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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