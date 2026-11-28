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«Μετά από μια εβδομάδα και το Μαξίμου σε απόλυτη εσωκομματική ομηρία να κρατά στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λιάκο χωρίς χαρτοφυλάκιο και επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του, σήμερα ο υφυπουργός “έλυσε” τον γόρδιο δεσμό», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του σχετικά με την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Αναφέρει ότι «ο κ. Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ» και ότι «η παραίτηση του αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Υποστηρίζει ότι «ο Πρωθυπουργός, σε ομηρία διαδοχικών υποθέσεων σκανδάλων, παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη». Σημειώνει ότι «το δημόσιο χρήμα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και η αποδοκιμασία του πελατειασμού δεν είναι αλά καρτ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία».

Καταληκτικά αναφέρει ότι «η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται» και πως «το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά απ’ όπου και αν προέρχεται και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, που θα φέρει διαφάνεια και λογοδοσία».

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