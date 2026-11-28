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Ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά ρεκόρ των τελευταίων 48 ετών κατέγραψε το 2026 η Τρύπα του Όζοντος, ανατρέποντας τα αισιόδοξα νέα για τη μείωσή της το περασμένο έτος.

Ειδικότερα, σε αντίθεση με τα περσινά δεδομένα, οπότε η Τρύπα του Όζοντος ήταν η πέμπτη μικρότερη από το 1992, η φετινή τρύπα του όζοντος κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερες εδώ και 48 χρόνια, με βάση μακροπρόθεσμες ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις.

Η Τρύπα του Όζοντος φέτος έφτασε την έκταση των 27,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, πολύ μεγαλύτερη από την ίδια την Ανταρκτική και περίπου 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα (ή 31%) πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών για αυτήν την εποχή του χρόνου.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος διευκρινίζει ότι η διεύρυνση της τρύπας δεν είχε ιδιαίτερο βάθος και στη βάση αυτή η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της στοιβάδας του όζοντος δεν έχει ανακοπεί.

Η ανάπτυξή της αξιολογείται τόσο από τη γεωγραφική της έκταση (περιοχή) όσο και από τον βαθμό εξάντλησης του όζοντος (βάθος).

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Copernicus Sentinel-5P, παρά την ασυνήθιστα μεγάλη έκτασή της, το βάθος της Τρύπας του Όζοντος φέτος. παρέμεινε κοντά στο μέσο όρο.

Με άλλα λόγια, η Τρύπα του Όζοντος κάλυπτε μια μεγαλύτερη περιοχή, αλλά δεν είναι τόσο βαθιά όσο άλλες μεγάλες τρύπες που έχουν καταγραφεί.

Η διακύμανση της τρύπας του όζοντος – ESA

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