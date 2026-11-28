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Για κυνισμό κατηγορεί η Αλεξάνδρα Σδούκου τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα μετά τη σημερινή του ομιλία στο Εθνικό Συμβούλιο της Συμπαράταξης.
Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον Γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και αποκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό κυνικό και προκλητικό καταλήγοντας ότι «μετά τις σημερινές αναφορές του κ. Τσίπρα, το μείζον, σε όλα τα επίπεδα, θέμα Χατζηγιαννάκη μετατρέπεται και επισήμως σε υπόθεση Τσίπρα».
Η δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου:
«Στη σημερινή του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε πιο κυνικός και προκλητικός από ποτέ, δίνοντας πλήρη κάλυψη στον Γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτο Χατζηγιαννάκη, τον οποίο εμφάνισε ως έναν ελεύθερο επαγγελματία, που «βάλλεται» επειδή απλώς κάνει τη δουλειά του.
Ο κ. Χατζηγιαννάκης δεν είναι ένας απλός ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά ένας μεγαλομέτοχος κατασκευαστικών εταιρειών που σε χρόνο ρεκόρ παίρνει δημόσιες συμβάσεις και κρατικό χρήμα, ακόμα και από δήμους, στους οποίους ο δήμαρχος είναι ταυτόχρονα συνέταιρός του σε άλλη εταιρεία, μέσα από κλειστές διαδικασίες, που έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα ερωτήματα.
Οι κανονικοί ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί στους οποίος αύξησε ή επέβαλε τον έναν φόρο μετά τον άλλο ο κ. Τσίπρας, με αποκορύφωμα τον δικής του έμπνευσης νόμο Κατρούγκαλου.
Επί της ουσίας, από την στιγμή που ο “ενήμερος για όλα” κ. Τσίπρας καλύπτει πλήρως και από σήμερα και δημοσίως τον κ. Χατζηγιαννάκη, απευθύνουμε προσωπικά σε αυτόν τα ερωτήματα που ακόμα μένουν αναπάντητα για τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του:
Μετά τις σημερινές αναφορές του κ. Τσίπρα, το μείζον, σε όλα τα επίπεδα, θέμα Χατζηγιαννάκη μετατρέπεται και επισήμως σε υπόθεση Τσίπρα».
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