Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επίσημη καταγγελία προς την Euroleague κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός υπέβαλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με αφορμή όσα υποστηρίζει η πράσινη ΚΑΕ ότι συνέβησαν στην αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η καταγγελία του Παναθηναϊκού κάνει λόγο για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Δημήτρη Ιτούδη, καθώς και πανό με αναφορές στον Μάνο Παπαδόπουλο και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το οποίο παρέμεινε αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, αναφορά γίνεται στο σύνθημα που παρότρυνε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ασκήσει σωματική βία, με τους «πράσινους» να το συνδέουν με το περυσινό περιστατικό ανάμεσα στον Αμερικανό σέντερ και τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός στρέφεται και κατά της γηπεδούχου ομάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε παρέμβαση από τα μεγάφωνα για τη διακοπή των συνθημάτων ούτε απομάκρυνση του πανό.

Με την καταγγελία του ο Παναθηναϊκός ζητά από τη διοργανώτρια αρχή να εξετάσει τα περιστατικά και να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στον Ολυμπιακό, εφόσον διαπιστωθούν οι καταγγελλόμενες παραβάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τσιμίκας αποχωρεί μετά από 7 χρόνια από τη Λίβερπουλ

Μπάσκετ: Ο Λιόλιος κατέστρεψε και την Εθνική – Η κατάρρευση της «επίσημης αγαπημένης» και ο κίνδυνος αποκλεισμού από το Μουντομπάσκετ

To φιλοπαλαιστινιακό πανό της Μπεσίκτας προκάλεσε ντου της αστυνομίας στις κερκίδες αλλά και… διπλωματικό επεισόδιο











