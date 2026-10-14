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14.10.2026 09:20

Συζήτηση Πιερρακάκη – Γκεοργκίεβα στη Σύνοδο του ΔΝΤ για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας

14.10.2026 09:20
pierrakakis

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Στην Μπανγκόκ βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για την Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup θα συνομιλήσει με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο κεντρικό πάνελ της Συνόδου, με θέμα την οικοδόμηση ανθεκτικών και δυναμικών οικονομιών για το μέλλον.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές, ταυτόχρονες προκλήσεις. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η νέα ενεργειακή κρίση και οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πολιτικές που συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με τη δημοσιονομική αξιοπιστία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ως Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των G7, καθώς και στην ευρωπαϊκή συντονιστική συνάντηση που θα προηγηθεί. Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής οικονομική συνεργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις αγορές.

Στις 16 και 17 Οκτωβρίου θα λάβει επίσης μέρος στις εργασίες της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής (IMFC), με αντικείμενο τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, τις διεθνείς ανισορροπίες και τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συμμετάσχει επίσης σε δημόσια συζήτηση που διοργανώνει το Atlantic Council με θέμα την αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη και τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Μπανγκόκ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με ομολόγους του και εκπροσώπους διεθνών οικονομικών οργανισμών.

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