«Φουντώνει» το φοιτητικό-μαθητικό κίνημα: Μεγάλες κινητοποιήσεις στην Ιταλία – Συγκρούσεις αστυνομίας-διαδηλωτών (Video)

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Σειρά φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων κατά της πολιτικής της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι οργανώθηκαν σήμερα, Παρασκευή 16/10, σε πολλές μεγάλες ιταλικές πόλεις.

Στο Τορίνο, στην κεντρική Πιάτσα Καστέλο σημειώθηκαν συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές. Ένας περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων στην κινητοποίηση, με καλυμμένο το πρόσωπο, πέταξε πέτρες και μπουκάλια και η αστυνομία απάντησε με τη χρήση αντλιών νερού.

Total chaos in Europe. Bologna, Italy. Pro-Palestine students shut down the central station. Police in riot gear clashing with protesters at the platforms entrance. https://t.co/nsux4qdmNP pic.twitter.com/KkTvRweWBO — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 16, 2026

Η ένταση περιορίστηκε όταν μια γυναίκα και άλλοι γονείς πλησίασαν τους αστυνομικούς ενώνοντας τα χέρια τους και με αίτημα να επανέλθει η όλη κατάσταση, εντός λογικών πλαισίων. Ο δήμαρχος της πόλης Στέφανο Λο Ρούσο απευθυνόμενος στους νέους τόνισε: «Τα αιτήματά σας αξίζουν να εισακουστούν, αλλά σας ζητώ να απομονώσετε τα βίαια στοιχεία».

Πολλοί διαδηλωτές, εκτός από την πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι στον τομέα της εκπαίδευσης, του στεγαστικού και στο θέμα των εξοπλισμών, αμφισβήτησαν το νέο ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Today, Italy joined the worldwide protests in which students are rising up to demand that their governments fund education and housing instead of war. pic.twitter.com/jkhEPNDIuQ October 16, 2026

Ένταση επικράτησε και στη Ρώμη, στην πορεία που οργανώθηκε στην κεντρική οδό Βία Καβούρ, με κύρια συνθήματα «είμαστε όλοι αντιφασίστες» και «το σχολείο είναι δικό μας».

Πολλοί διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά καθισμένοι στο οδόστρωμα, ενώ ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων έκαψε σημαίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και ανέτρεψε κάδους σκουπιδιών.

Πολλοί μαθητές των ιταλικών λυκείων που διαδήλωσαν σήμερα, έχουν δημιουργήσει το κίνημα «Les Blocages», με ευθεία αναφορά στις μαθητικές διαμαρτυρίες της Γαλλίας. Όπως ανακοινώθηκε, νέες πορείες πρόκειται να οργανωθούν στις 30 Οκτωβρίου.

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