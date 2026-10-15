«Ανταποδίδουμε παρέχοντας ασφάλεια» – Η απίθανη απάντηση Ζελένσκι στη Λεπέν που θέλει να περικόψει τη βοήθεια στην Ουκρανία

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στην υπόσχεση της Γαλλίδας ακροδεξιάς υποψήφιας για την προεδρία Μαρίν Λεπέν να περικόψει την οικονομική βοήθεια με ένα μήνυμα: Η Ευρώπη επωφελείται από την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία θα ανταποδώσει με την ασφάλεια. Είναι ασφάλεια και εμπειρία, το τίμημα δεν είναι τόσο υψηλό όσο οι ζωές των ανθρώπων, γι’ αυτό πιστεύω ότι η κυρία Λεπέν δεν είναι βαθιά [εξοικειωμένη] με ορισμένες λεπτομέρειες», δήλωσε στους Financial Times. «Εμείς δίνουμε πίσω και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Η Λεπέν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα σταματήσει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία εάν εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας τον επόμενο χρόνο — αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η Γαλλία θα μπορούσε να συνεχίσει να εκπαιδεύει τον στρατό της Ουκρανίας και να παρέχει μη οικονομική βοήθεια. Η Λεπέν, υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού, προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις και οι αμυντικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, επωφελούνται από την εμπειρία της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης. «Είναι win-win», είπε.

Υποστήριξε ότι η Λεπέν θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, επειδή αυτό βοηθά το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, να γίνει πιο αποτελεσματικό. «Κάναμε πολλές διαφορετικές αλλαγές μαζί με Γάλλους, επειδή είδαν πώς λειτουργούσε και πώς λειτουργεί τώρα».

«Η γαλλική βιομηχανία μόνο κερδίζει με αυτές τις τεχνολογίες, τη συνεργασία, τη συμπαραγωγή», πρόσθεσε. «Δεν θα την ψηφίσω… επειδή είμαι Ουκρανός», αστειεύτηκε επίσης.

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