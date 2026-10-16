Ινδονησία: Γυναίκα κατέρρευσε μετά από δημόσια μαστίγωση για σεξ εκτός γάμου

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Σοκαριστικές εικόνες από την Ινδονησία δείχνουν μια γυναίκα να καταρρέει μετά τη δημόσια μαστίγωσή της επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, παραβιάζοντας τον ισλαμικό νόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Μπάντα Άτσεχ, πρωτεύουσα της επαρχίας Άτσεχ, της μοναδικής στην Ινδονησία όπου εφαρμόζεται στην πράξη η σαρία, με τις σωματικές τιμωρίες να εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατέρρευσε μετά τη μαστίγωση – Στα γόνατα και ένας άνδρας από τον πόνο

Στις φωτογραφίες από τη δημόσια τιμωρία, υγειονομικό προσωπικό και αξιωματούχοι αρμόδιοι για την εφαρμογή της σαρία εμφανίζονται συγκεντρωμένοι γύρω από τη γυναίκα, η οποία κατέρρευσε μετά τη μαστίγωσή της.

Η γυναίκα τιμωρήθηκε επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, αδίκημα για το οποίο προβλέπονται έως και 100 χτυπήματα με ραβδί σύμφωνα με την ισλαμική νομοθεσία που ισχύει στην περιοχή.

Woman collapses after being caned for sex outside marriage in breach of Sharia law in Indonesia https://t.co/zMyRZMGHRy — Daily Mail (@DailyMail) October 15, 2026

Την ίδια ώρα, ένας άνδρας που υποβλήθηκε σε αντίστοιχη τιμωρία για μοιχεία, επίσης ποινικό αδίκημα στην Άτσεχ, γονάτισε από τον έντονο πόνο που του προκάλεσαν τα χτυπήματα.

Οι δύο ήταν μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο της Σαρία της Μπάντα Άτσεχ για διαφορετικές παραβάσεις του ισλαμικού νόμου. Οι ποινές που επιβλήθηκαν έφταναν έως τα 100 χτυπήματα ανά καταδικασθέντα.

Οι μαστιγώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δημόσια εξέδρα στην πόλη, παρουσία μικρού πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την εκτέλεση των ποινών.

Woman c%llapses after being publicly c@ned for having s+x outside marriage under Sharia law in Indonesia pic.twitter.com/QtkYvxGDgT October 15, 2026

Οι μασκοφόροι εκτελεστές και η δημόσια διαπόμπευση

Τις μαστιγώσεις αναλαμβάνουν ειδικά εντεταλμένοι εκτελεστές των ποινών, γνωστοί και ως «algojos», οι οποίοι χρησιμοποιούν ραβδιά από ρατάν, ένα είδος εύκαμπτου φυτικού υλικού.

Οι εκτελεστές φορούν σκούρους χιτώνες που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους, ενώ τα πρόσωπά τους παραμένουν κρυμμένα ώστε να διατηρείται η ανωνυμία τους. Μπροστά σε αξιωματούχους των ισλαμικών δικαστηρίων και θεατές, καταφέρουν διαδοχικά χτυπήματα στους καταδικασθέντες.

Η μαστίγωση προβλέπεται για σειρά παραβάσεων, μεταξύ των οποίων ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι ομοφυλοφιλικές πράξεις και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

Young Indonesian couple publicly caned after kissing on TikTok.



The punishment shows how authorities are expanding their use of Sharia law to target peaceful expression online, as well as offline.



Islam is one of the worst things to happen in the history of humanity. The… pic.twitter.com/V0lsxwHwGF — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 4, 2026

Ο δημόσιος χαρακτήρας της τιμωρίας δεν αποσκοπεί μόνο στην πρόκληση σωματικού πόνου, αλλά και στον εξευτελισμό των ανθρώπων που κρίνονται ένοχοι για παραβίαση της σαρία.

Δεν είναι σπάνιο οι καταδικασθέντες να λιποθυμούν κατά τη διάρκεια ή μετά την εκτέλεση της ποινής τους. Φωτογραφίες και βίντεο από αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγράψει άνδρες και γυναίκες να απομακρύνονται με φορεία, εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυματισμών τους.

Οι δημόσιες μαστιγώσεις πραγματοποιούνται συχνά έξω από τζαμιά ή σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Πολίτες συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν, ενώ αρκετοί καταγράφουν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Διεθνείς αντιδράσεις: «Σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία»

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν συστηματικά την πρακτική, επισημαίνοντας ότι, πέρα από τη σωματική βία, η δημόσια ταπείνωση μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες ψυχολογικές βλάβες στους ανθρώπους που υποβάλλονται σε αυτήν.

Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) έχουν επανειλημμένα καταγγείλει τις μαστιγώσεις, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν τόσο το Σύνταγμα της Ινδονησίας όσο και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Ουσμάν Χαμίντ, εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία, είχε επισημάνει στο παρελθόν, σχολιάζοντας την ποινική αντιμετώπιση συμπεριφορών που θεωρούνται ανάρμοστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να θεωρείται ανάρμοστη, επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από ανθρώπους διαφόρων ηλικιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Είναι όμως έγκλημα που δικαιολογεί φυλάκιση ή ακόμη και μαστίγωση; Κάτι τέτοιο θα ήταν υπερβολικό».

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Διεθνής Αμνηστία είχε διατυπώσει ακόμη πιο κατηγορηματική θέση:

«Η μαστίγωση αντιβαίνει στο Σύνταγμα της Ινδονησίας και συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η οργάνωση υπογράμμιζε επίσης ότι «αποτελεί σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία και μπορεί να συνιστά βασανιστήριο, κατά παράβαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και άλλων διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Ινδονησία είναι συμβαλλόμενο κράτος».

Παρά τις καταγγελίες, οι τοπικές αρχές υπερασπίζονται τις σωματικές τιμωρίες, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούν αποτρεπτικά και αποτελούν μέρος της ιδιαίτερης θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της επαρχίας.

Οι επικριτές τους, αντίθετα, προειδοποιούν ότι η πρακτική έχει πλήξει τη διεθνή εικόνα της Ινδονησίας ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αφήνει βαθιά και μακροχρόνια τραύματα στους ανθρώπους που την υφίστανται.

Ωστόσο, η εφαρμογή της σαρία και οι προβλεπόμενες τιμωρίες εξακολουθούν να απολαμβάνουν ευρεία υποστήριξη μεταξύ του κατά κύριο λόγο μουσουλμανικού πληθυσμού της Άτσεχ.

Πώς καθιερώθηκε η σαρία στην Άτσεχ

Η Ινδονησία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό παγκοσμίως, αν και αναγνωρίζει επισήμως έξι θρησκείες, καθώς και τις παραδοσιακές θρησκευτικές πεποιθήσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία που παρατίθενται για τη χώρα, περισσότερο από το 90% των 255 εκατομμυρίων κατοίκων της δηλώνουν μουσουλμάνοι, με τη μεγάλη πλειονότητα να ακολουθεί μια μετριοπαθή εκδοχή του Ισλάμ.

Η Άτσεχ αποτελεί εξαίρεση ως προς το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη χώρα.

Το 2001, η κεντρική κυβέρνηση παραχώρησε στην επαρχία καθεστώς ειδικής αυτονομίας, επιχειρώντας να περιορίσει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Άτσεχ απέκτησε το δικαίωμα να εφαρμόζει τη σαρία ως μέρος του νομικού της συστήματος, αποτελώντας τη μοναδική επαρχία της Ινδονησίας με αυτό το ειδικό καθεστώς.

Η εφαρμογή του ισλαμικού νόμου άρχισε το 2002, ενώ το 2003 προστέθηκαν νέες διατάξεις που διεύρυναν το πεδίο των απαγορεύσεων και των προβλεπόμενων ποινών.

Μεταξύ των μέτρων που θεσπίστηκαν ήταν και η απαγόρευση να βρίσκεται κάποιος μόνος με άτομο του αντίθετου φύλου, εφόσον δεν πρόκειται για σύζυγο ή συγγενικό του πρόσωπο.

Η νομοθεσία καθόρισε επίσης κυρώσεις για σεξουαλικά αδικήματα, εκδηλώσεις τρυφερότητας μεταξύ ανύπαντρων προσώπων, μοιχεία και σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκους.

Στο στόχαστρο ακόμη και γυναίκες χωρίς μαντίλα

Η θρησκευτική αστυνομία της Άτσεχ έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων για τη δράση της, καθώς έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε μουσουλμάνες γυναίκες που δεν φορούσαν μαντίλα ή επέλεγαν στενά ρούχα.

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται επίσης άνθρωποι που καταναλώνουν αλκοόλ ή συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια.

Η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων σημαίνει ότι ακόμη και συμπεριφορές που σε άλλες κοινωνίες θεωρούνται απολύτως συνηθισμένες μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις.

Η πολύ μικρή απόσταση ανάμεσα σε δύο συντρόφους σε δημόσιο χώρο ή η παρουσία δύο ανύπαντρων προσώπων μόνα τους μπορεί να αποτελέσει αφορμή για παρέμβαση των αρχών και επιβολή ποινών.

Κατά καιρούς, άνδρες και γυναίκες έχουν καταρρεύσει από τον πόνο μετά από μαστιγώσεις, εξαιτίας της έντασης των χτυπημάτων και των τραυματισμών που προκαλούνται.

Την τελευταία δεκαετία, η κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει μεταβιβάσει περισσότερες αρμοδιότητες στις περιφερειακές αρχές, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και την επιτάχυνση της τοπικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, οι επιλογές της Άτσεχ σχετικά με τις ποινές έχουν προκαλέσει επανειλημμένα αντιπαραθέσεις με την Τζακάρτα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2018 οι αρχές της επαρχίας ξεκίνησαν δημόσια διαβούλευση για το ενδεχόμενο καθιέρωσης του αποκεφαλισμού ως μορφής τιμωρίας.

Η κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας είχε τότε προειδοποιήσει ότι τέτοιου είδους σχέδια δεν θα επιτρέπονταν, καθώς θα ήταν αντίθετα με την εθνική νομοθεσία.

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