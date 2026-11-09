ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες στην επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» – Στη Δικαιοσύνη ο Πιτσιλής για τις διαρροές

Takeaways by to pontiki AI Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που ερευνώνται για μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δημοσιεύτηκαν πληροφορίες που περιλάμβαναν τα στοιχεία των αναζητούμενων προσώπων και τα ονόματα στελεχών της ΑΑΔΕ, θέτοντας σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά παντός υπευθύνου για τη διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει επιχείρησης.

Η δικαστική προσφυγή στοχεύει στη διερεύνηση αδικημάτων, όπως η παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, η παραβίαση του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και η υπόθαλψη εγκληματία.

Ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί θεσμική υποχρέωση για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της προστασίας των ελεγκτικών υπηρεσιών και του δημοσίου συμφέροντος.

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Δύο κεντρικά πρόσωπα εξακολουθούν να αναζητούνται από την ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Πρόκειται για δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Το τελικό στάδιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, με τη συμμετοχή των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και της ΕΛ.ΑΣ.

Ενώ η επιχείρηση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη υπήρξαν δημοσιεύματα με πληροφορίες για τις έρευνες, όπου περιλαμβάνονταν τα αρχικά των δύο επιχειρηματιών που αναζητούνταν, αλλά και τα ονόματα στελεχών της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων.

Παρέμβαση Πιτσιλή και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα

Αμέσως μετά τις δημοσιεύσεις, ο Γιώργος Πιτσιλής επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των δύο αναζητούμενων προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Στόχος είναι να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση τριών αδικημάτων: της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Πιτσιλής: «Δεν πρόκειται για κακόβουλη κριτική, αλλά για επιχείρηση σε εξέλιξη»

Σε δήλωσή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι στα σχεδόν έντεκα χρόνια που βρίσκεται στην ηγεσία της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης δεν έχει προσφύγει ποτέ στη Δικαιοσύνη εναντίον δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης για κακόβουλη ή προσβλητική κριτική.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετική.

«Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, διακυβεύονται η αποτελεσματικότητα των ερευνών, η διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και η ασφάλεια των στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε ότι η Διοίκηση έχει καθήκον να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσιών, χωρίς κινδύνους για το προσωπικό τους.

«Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

«Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα», υπογράμμισε.

«Η διερεύνηση αποτελεί θεσμική υποχρέωση»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ εξήγησε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν αποτελεί προσωπική επιλογή, αλλά θεσμική υποχρέωση, προκειμένου να εξεταστούν πλήρως περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

«Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε:

«Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. Αυτό ακριβώς πράξαμε».

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