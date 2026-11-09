Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 94χρονη που υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε γηροκομείο – Συνελήφθη νοσηλεύτρια

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Μία 94χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα από καυτό νερό σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι συγγενείς της στην αστυνομία, η ηλικιωμένη υπέστη εγκαύματα στα πόδια κατά τη διάρκεια του μπάνιου της, το οποίο της έκανε μία 46χρονη νοσηλεύτρια που εργάζεται στη δομή.
Οι συγγενείς αποδίδουν το περιστατικό σε αμέλεια της εργαζόμενης, υποστηρίζοντας ότι δεν έλεγξε τη θερμοκρασία του νερού, με αποτέλεσμα καυτό νερό να πέσει στο δέρμα της ηλικιωμένης και να της προκαλέσει εγκαύματα, σύμφωνα με το creta24.
Η 46χρονη συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
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