Ανακάλυψη-ορόσημο: Βρέθηκαν ερυθρά αιμοσφαίρια σε δεινόσαυρο 115 εκατομμυρίων ετών – Τι σημαίνει

Takeaways by to pontiki AI Διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Κέρτιν εντόπισε ερυθρά αιμοσφαίρια και βιομόρια αίμης σε απολιθωμένα οστά δεινοσαύρου ηλικίας 115 εκατομμυρίων ετών.

Τα απολιθώματα ανήκουν σε θηριόποδο δεινοσαύρο του είδους Aratasaurus museunacionali, τα οστά του οποίου ανακαλύφθηκαν στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Η χημική επιβεβαίωση της παρουσίας μορίων αιμοσφαιρίνης στο εσωτερικό των κυττάρων αποτελεί πρωτοποριακό εύρημα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τη διατήρηση των κυττάρων στην ταχεία ταφή του ζώου σε περιβάλλον με χαμηλό οξυγόνο και πλούσιο σε μικροοργανισμούς.

Τα αποτελέσματα της μελέτης διευρύνουν τις γνώσεις για τη διατήρηση μοριακών δομών στον γεωλογικό χρόνο, με πιθανές προεκτάσεις και στον τομέα της αστροβιολογίας.

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Ερυθρά αιμοσφαίρια και άθικτα βιομόρια αίμης εντοπίστηκαν σε απολιθωμένα οστά δεινοσαύρου ηλικίας 115 εκατομμυρίων ετών στη Βραζιλία, σε μια ανακάλυψη που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τη διατήρηση βιολογικών μορίων μέσα στον γεωλογικό χρόνο.

Πίσω από την ανακάλυψη βρίσκεται διεθνής ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Κέρτιν της Αυστραλίας, η οποία εντόπισε για πρώτη φορά στοιχεία για την παρουσία απολιθωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αμινοξέων κολλαγόνου.

Τα ευρήματα παρουσιάζονται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS) και αναδεικνύουν νέες δυνατότητες διατήρησης μοριακών δομών για εκατομμύρια χρόνια.

Τι βρέθηκε στα οστά του δεινοσαύρου στη Βραζιλία

Οι επιστήμονες εξέτασαν απολιθωμένα οστά των άκρων ενός θηριόποδου δεινοσαύρου του είδους Aratasaurus museunacionali, τα οποία είχαν ανακαλυφθεί στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Στο εσωτερικό τους εντόπισαν πολυάριθμα ερυθρά αιμοσφαίρια, διατηρημένα μέσα σε αγγειακούς πόρους, καθώς και άθικτα βιομόρια αίμης. Η αίμη αποτελεί συστατικό της αιμοσφαιρίνης, το οποίο δεσμεύει και μεταφέρει το οξυγόνο.

Αν και παλαιότερες μελέτες είχαν καταγράψει την πιθανή παρουσία δομών που έμοιαζαν με ερυθρά αιμοσφαίρια σε απολιθώματα, αυτή τη φορά οι ερευνητές προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται χημικά η παρουσία μορίων προερχόμενων από την αιμοσφαιρίνη στο εσωτερικό τέτοιων κυττάρων.

Credit: Victor O. Leshyk

Πώς διατηρήθηκαν τα ερυθρά αιμοσφαίρια για 115 εκατομμύρια χρόνια

Η εντυπωσιακή κατάσταση διατήρησης των κυττάρων φαίνεται, σύμφωνα με τους ερευνητές, να συνδέεται με τις συνθήκες που επικράτησαν αμέσως μετά τον θάνατο του δεινοσαύρου.

Η επιστημονική ομάδα εκτιμά ότι το ζώο θάφτηκε γρήγορα, σε περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο και πλούσιο σε μικροοργανισμούς.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες θεωρείται ότι συνέβαλαν στην εξαιρετική διατήρηση των κυττάρων, επιτρέποντας τον εντοπισμό τους έπειτα από 115 εκατομμύρια χρόνια.

«Μια ανακάλυψη-ορόσημο» για την επιστήμη

Τη σημασία των ευρημάτων υπογραμμίζει η επικεφαλής της μελέτης, Κλάιτι Γκράις, ιδρυτική διευθύντρια του Κέντρου Οργανικής και Ισοτοπικής Γεωχημείας της Δυτικής Αυστραλίας στο Πανεπιστήμιο Κέρτιν.

«Ο εντοπισμός άθικτων μορίων που προέρχονται από την αίμη μέσα σε ερυθρά αιμοσφαίρια ηλικίας 115 εκατομμυρίων ετών είναι εκπληκτικός. Πρόκειται πραγματικά για μια ανακάλυψη-ορόσημο», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, η ανακάλυψη «όχι μόνο διευρύνει το γνωστό αρχείο απολιθωμάτων αίματος, αλλά προσφέρει και ένα άμεσο μοριακό “παράθυρο” στη φυσιολογία ζώων που έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε καλύτερα τόσο τα ίδια τα ζώα, όσο και το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν».

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για την αναζήτηση ζωής στο Σύμπαν

Η σημασία της έρευνας ενδέχεται να ξεπερνά τα όρια της παλαιοντολογίας, καθώς τα ευρήματα θέτουν νέα δεδομένα για τη δυνατότητα διατήρησης μοριακών δομών σε εξαιρετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Μάρτιν Βαν Κράνεντονκ, επικεφαλής της Σχολής Επιστημών της Γης και του Πλανήτη του Πανεπιστημίου Κέρτιν, επισημαίνει ότι η μελέτη επαναπροσδιορίζει όσα γνωρίζουμε για τη διατήρηση τέτοιων δομών, ακόμη και υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν προεκτάσεις και στην Αστροβιολογία, συμβάλλοντας στην έρευνα για την αναζήτηση αρχαίας ζωής στο Σύμπαν.

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