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15.11.2026 17:37

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

15.11.2026 17:37
polytexneio21

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Ένα ιστορικό βίντεο-ντοκουμέντο έφερε στο φως η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, όπου βλέπουμε την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1974. 

Το βίντεο ασπρόμαυρο βίντεο διαρκεί περίπου εννέα λεπτά, αποτυπώνοντας με ανατριχιαστικό τρόπο τον πρώτο εορτασμό της εξέγερσης. 

Ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα βρίσκεται περίπου στο 6ο λεπτό και είναι εκείνο στο οποίο Νίκος Ξυλούρης, Μαρία Φαραντούρη και Αντώνης Καλογιάννης τραγουδούν μαζί, από τον ιστορικό χώρο, μπροστά σε χιλιάδες λαού. 

Οι εμβληματικοί καλλιτέχνες, μοιράζονται μεταξύ τους το μικρόφωνο και ερμηνεύουν το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο ο συνθέτης είχε γράψει κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις φυλακές Ωρωπού.

Πώς ανακαλύφθηκε το ντοκουμέντο

Η σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ έφερε το ιστορικό ντοκουμέντο στη δημοσιότητα. Πρόκειται για υλικό που εντοπίστηκε σε κινηματογραφικές μπομπίνες στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Τοσίτσα.

Το μοντάζ πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια της Σχολής και της ΕΡΤ και τελικά το σπάνιο βίντεο δημοσιεύτηκε με αφορμή τη 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Σε ανάρτηση, η Σχολή γράφει:

«Μία ξεχασμένη μοναδική κινηματογραφική λήψη της πρώτης επετείου του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1974. Εντοπίστηκε στο υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα. Το μοντάζ έγινε στα εργαστήρια της Σχολής και της ΕΡΤ. Η λαοθάλασσα, ο Σπύρος Μουστακλής στην είσοδο του κτιρίου Αβέρωφ, η Μαρία Φαραντούρη, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδούν μαζί με το πλήθος στα σκαλιά, ο καθηγητής Γιάννης Λιάπης στην αλυσίδα της πορείας μετά την ΕΦΕΕ και τη σημαία της εξέγερσης. Δώρο από την Ιστορία προς την Ιστορία για τη φετινή επέτειο».

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