«Δεν δίνουμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων»: Η αιχμηρή απάντηση της Γιάμαλη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου (Video)

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Αιχμηρή απάντηση έδωσε η Αναστασία Γιάμαλη στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον απόηχο του χθεσινού άγριου τηλεοπτικού καβγά που σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής της στο Mega, με αφορμή την υπόθεση της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας.

Επανερχόμενη σήμερα στο θέμα, η παρουσιάστρια έδωσε τη δική της απάντηση, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται.

«Στη δημοσιογραφική μου διαδρομή έχω κατηγορηθεί από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι ελέγχω και επιτίθεμαι στην κυβέρνηση για τα “κακώς κείμενα”, γιατί είμαι αριστερή. Χθες κατηγορήθηκα από την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, πως στην πραγματικότητα παίζω το παιχνίδι του Άδωνι Γεωργιάδη, γιατί η καταγγελία της εργαζόμενης της Επιθεώρησης Εργασίας είναι ψευδής και εγώ “κίτρινη”, γιατί προέβαλα τη δική της μαρτυρία. Μάλιστα, αμφισβητήθηκε και η αυθεντικότητα της τηλεφωνικής καταγραφής», ανέφερε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

«Να πω λοιπόν πως τα στοιχεία της επιθεωρήτριας, η φωνή της και η κλήση καθαρή και χωρίς αλλοίωση υπάρχουν, τα έχουμε, είναι στη διάθεσή μας. Ακόμα και αν το 4 λεπτών βίντεο που δείξαμε ως ρεπορτάζ ήταν ελλιπές, σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, της δώσαμε την ευκαιρία ζωντανά για 22 λεπτά να πει τι συνέβη με κάθε λεπτομέρεια και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αντ’ αυτού επέλεξε τις προσωπικές επιθέσεις και γενικές πολιτικές τοποθετήσεις αντί της αποκατάστασης της αλήθειας. Το λέω γιατί η κ. Κωνστανοπούλου είναι δικηγόρος και πολύ καλή μάλιστα, οπότε γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο», πρόσθεσε, στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

«Δουλειά μου δεν είναι να με συμπαθήσει ούτε η κ. Κωνσταντοπούλου ούτε ο κ. Γεωργιάδης, ούτε κανένας άλλος πολιτικός. Δεν ζητώ την άδειά τους για το πώς θα καλύψουμε, η δημοσιογραφική μου ομάδα και εγώ, ένα θέμα, για το τι θα ρωτήσω ή τι θα ερευνήσουμε δημοσιογραφικά ως ομάδα και δεν λογοδοτώ σε αυτούς».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Αναστασία Γιάμαλη έκανε λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού, ξεκαθαρίζοντας πως η εκπομπή θα συνεχίσει τον δημοσιογραφικό έλεγχο.

«Κάθε πολιτικός έχει δικαίωμα να διαφωνεί, να αμφισβητεί ή να αντικρούει, όχι όμως να εκφοβίζει. Εγώ δεν είμαι από τζάκι, δεν ιδρώνει το αυτί μου, το είπα και χθες, το λέω και τώρα. Δεν είμαστε εδώ να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με την εκάστοτε εξουσία, με την εκάστοτε πολιτικό ή με τον εκάστοτε πολιτικό. Είμαστε εδώ για να ρωτάμε, για να ελέγχουμε, για να επιμένουμε, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με στοιχεία, με επιχειρήματα και χωρίς να ζητάμε πιστοποιητικό αρεσκείας από κανέναν και χωρίς να δίνουμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων σε κανέναν», κατέληξε η δημοσιογράφος.

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