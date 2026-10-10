Σχοινάς: «Είμαστε στο πλευρό των αλιέων – Έρχονται ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα»

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Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλιείς προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στο ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του ΕΡΤnews, «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο κ. Σχο.ινάς αναγνώρισε ότι οι αλιείς αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετη παρέμβαση.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλιέων, ενώ, μετά από νέα συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο

Οι αλιείς ζητούν ενίσχυση της τάξης των 50 λεπτών, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των 32 λεπτών που έχει ανακοινωθεί δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση προτίθεται να προσεγγίσει το ποσό που ζητούν, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το οικονομικό επιτελείο, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα πρέπει να κινηθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά μια επιπλέον αύξηση της στήριξης στο πετρέλαιο, ενώ η δεύτερη αφορά την αναζήτηση πρόσθετων πόρων από τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος για την αλιεία.

Όπως εξήγησε, εξετάζεται η δυνατότητα ανακατανομής πόρων, ώστε να ενισχυθούν οι αλιείς και για ζημιές που έχουν υποστεί τα δίχτυα τους.

Ο ίδιος απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένο ποσό, ξεκαθαρίζοντας ότι προηγείται η ολοκλήρωση της κοστολόγησης από το οικονομικό επιτελείο.

«Είναι σαφές ότι θα φτάσουμε παραπέρα από εκεί που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης πέραν των αρχικών ανακοινώσεων.



Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου με ευρωπαϊκή στήριξη

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς αφορά τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αλιευτικού στόλου.

Όπως υποστήριξε, η δυνατότητα ευρωπαϊκής στήριξης για την ανανέωση του στόλου αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι πρότινος υπήρχαν περιορισμοί σε αυτόν τον τομέα.

Ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι ο ελληνικός αλιευτικός στόλος είναι από τους πιο γερασμένους στην Ευρώπη και υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των αλιευτικών σκαφών και της αντικατάστασης παλαιών μηχανών.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως ανέφερε, αποτελεί ένα ακόμη πεδίο στο οποίο θα μπορούσε να δοθεί ουσιαστική στήριξη στους επαγγελματίες αλιείς.

Ενεργειακό κόστος: Κρίσιμες οι αποφάσεις στις Βρυξέλλες

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η επιβάρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για τη θέρμανση και τις μετακινήσεις τους.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, σημειώνοντας ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, αλλά επηρεάζουν συνολικά την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, η επόμενη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δημοσιονομική ευελιξία που μπορεί να προσφέρει η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το ζήτημα της μείωσης του φόρου στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που έχει αναλάβει η χώρα. Ωστόσο, ο κ. Σχοινάς δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα ή χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι ευρωπαϊκές συζητήσεις θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για την κατεύθυνση των επόμενων παρεμβάσεων.

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