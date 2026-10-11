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11.10.2026 14:23

«Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν»: Ανάρτηση Παϊτέρη από τα κρατητήρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων (Video)

11.10.2026 14:23
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credit: NDP Photo Agency

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Βίντεο από τα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, όπου κρατείται, ανάρτησε ο Βασίλης Παϊτέρης.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελλόμενη παραβίαση περιοριστικού όρου που συνδεόταν με την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του, υποσητηρίζει πως διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν πως το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική περιοχή και κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρει, αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του.

«Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό. Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου», λέει στο βίντεο που ανάρτησε.

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