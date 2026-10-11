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11.10.2026 13:17

Χανιά: Πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά ο 34χρονος που σκοτώθηκε το Σάββατο σε τροχαίο

11.10.2026 13:17
ekav

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Ποδοσφαιριστής του Πλατανιά ήταν ο 34χρονος Γιώργος Μιχαηλίδης που βρήκε τραγικό θάνατο χθες στην άσφαλτο των Χανίων.

Όπως είχε γράψει το Cretalive, η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή, και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. 

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Η ομάδα του Πλατανιά σε συλλυπητήρια ανακοίνωση ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η οικογένεια του Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό και πρόωρο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γιώργος φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023–2024 και στο πρώτο μισό της περιόδου 2024–2025, αποτελώντας μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας.

Η είδηση της απώλειάς του μας συγκλονίζει. Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά Χανίων εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

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