Γκράβα: «Δεν υπάρχει αέριο προς τους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος» λέει ο αντιδήμαρχος

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Στη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου προς τους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, αλλά και στις νέες μετρήσεις που αναμένονται για να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την οσμή που έχει προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης στον Δήμο Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως δήλωσε, η παροχή αερίου έχει διακοπεί από την περασμένη Παρασκευή, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της οσμής. Την ίδια ώρα, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

«Δεν υπάρχει δηλαδή αέριο αυτή τη στιγμή προς το συγκρότημα της Γκράβας, προς τους καυστήρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος.

«Πρέπει να μας δοθεί μια απάντηση»

Ο αντιδήμαρχος περιέγραψε το χρονικό των περιστατικών, σημειώνοντας ότι οι πρώτες αναφορές έγιναν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολούθησε συναγερμός στις 21 Σεπτεμβρίου και νέα έξαρση του προβλήματος στις 2 Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε, ο συναγερμός αποδόθηκε σε πρόβλημα στην πλακέτα, λόγω υγρασίας, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι μετρήσεις δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα.

«Σε όλες αυτές τις μετρήσεις ο Δήμος ήταν παρών, έστειλε την εταιρεία να κάνει τη μέτρηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αντιδήμαρχος Υποδομών, κ. Χαρλαύτης, βρίσκονται στο σημείο από την περασμένη Παρασκευή και παρακολουθούν τη διαδικασία.

Νέοι έλεγχοι και αναμονή για τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, είχε προγραμματιστεί η άφιξη νέου τεχνικού κλιμακίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω μετρήσεις και να αποσαφηνιστεί τι συμβαίνει στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.

«Αυτό το οποίο περιμένουμε κι εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση: ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι», τόνισε, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση, ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Γιατί αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, η οποία ελήφθη με πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι πρόσθετοι έλεγχοι και να υπάρξει σαφής απάντηση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ώστε να αποφασιστεί πότε θα μπορέσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες.

«Πρέπει να μας δοθεί μια απάντηση για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε και πώς θα πορευτούν και τα παιδιά», κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

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