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11.10.2026 16:49

Έκρηξη στη Motor Oil: Νεκρός και ο δεύτερος εργαζόμενος

11.10.2026 16:49
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Την τελευταία του πνοή άφησε, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, και ο δεύτερος εργαζόμενος από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδώρους.

Ο 50χρονος νοσηλευόταν με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Χθες Σάββατο, η αστυνομία προχώρησε σε ακόμα τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα, μετά τη σύλληψη του 59χρονου εργολάβου εξωτερικού συνεργείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

H έκρηξη σημειώθηκε, την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Πέντε εργαζόμενοι τραυματίστηκαν. Ο 43χρονος πέθανε λίγες ώρες αργότερα και ο 50χρονος σήμερα.

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