Θάνατος 20χρονης από MDMA στη Θεσσαλονίκη: «Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ» – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα της

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Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης από τον θάνατο 20χρονης, μετά από χρήση της ψυχοτρόπου ναρκωτικής ουσίας MDMA. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας συνομήλικος της με τον οποίο έκαναν μαζί χρήση της ναρκωτικής ουσίας.

Ο πατέρας της 20χρονης Χριστίνας, Κώστας Αδάμ, αποχαιρέτισε την 20χρονη μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media: «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου! Δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτό τον πόνο. Σ’ ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χάρισες δίπλα σου. Για εμάς δε θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ. Καλό παράδεισο κόρη μας, παιδί μας! Σ’ αγαπάμε. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ». Σε άλλη ανάρτηση ο πατέρας ανακοίνωσε πως η κηδεία της Χριστίνας θα γίνει το πρωί της Τρίτης (13/10) στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά.

Εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα- το πρωί της ίδιας μέρας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.



«Να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας»

Νωρίτερα, ο πατέρας της 20χρονης δήλωσε ότι η οικογένεια θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να διαλευκανθούν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κοπέλα, προκειμένου να μη βρεθούν άλλοι γονείς στην ίδια θέση.

Μιλώντας για την κόρη του, ο Κώστας Αδάμ περιέγραψε μια νέα γυναίκα που συνδύαζε τις σπουδές της με την εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση. Όπως ανέφερε, ήταν ένα ώριμο και συνεπές κορίτσι, που καθημερινά ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις του.

Ο πατέρας της αποκάλυψε ακόμη ότι η 20χρονη και ο συνομήλικος φίλος της που συνελήφθη γνωρίζονταν από παιδιά, καθώς ήταν φίλοι ήδη από το δημοτικό σχολείο. «Με τον ίδιο τύπο συνέβη πριν από τρία χρόνια πάλι το ίδιο. Μας καλέσανε από το Ιπποκράτειο όπου την είχαν μεταφέρει σε λιπόθυμη κατάσταση» είπε για τον νεαρό.

Ο Κώστας Αδάμ απηύθυνε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε «να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας».

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