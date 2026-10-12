Μενίδι: Γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της – Κρατείται ο γιος και ο ανηψιός της

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Νεκρή με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βρέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της στο Μενίδι.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στην προσαγωγή του γιου της, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες δολοφονίας της.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα βρέθηκε νεκρή γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, μέσα στο δωμάτιό της, στην μονοκατοικία όπου έμενε στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο ανιψιός της άκουσε φωνές, έσπευσε στο σπίτι και την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα και φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπό της.

Στο σημείο έσπευσε αυξημένη αστυνομική δύναμη που ξεκίνησε έρευνες για τη δολοφονία της.

Ο γιος της 91χρονης υποστηρίζει πως η ηλικιωμένη έπεσε θύμα ληστείας, δηλαδή ότι άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι της και χτύπησαν μέχρι θανάτου την ηλικιωμένη ώστε να της πάρουν τα χρήματα.

Ωστόσο, αυτό το σενάριο φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές και έτσι ο γιος του θύματος αλλά και ο ανιψιός της μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής για να καταθέσουν.

Σύμφωνα και πάλι με τις τελευταίες πληροφορίες, η 91χρονη πέρα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, φέρει μώλωπες σε πρόσωπο και λαιμό και εμφανή ίχνη πάλης.

Εκτιμάται πως πέθανε από ασφυξία.

Ο γιος της 91χρονης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και να έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

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