Καιρός: Νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη με καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες – Πού θα βρέξει σήμερα

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Με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, ξεκινά η εβδομάδα, καθώς τα φαινόμενα της προηγούμενης κακοκαιρίας περιορίζονται σταδιακά σήμερα, Δευτέρα (12/10). Η βελτίωση, ωστόσο, αναμένεται να είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Τρίτη (13/10) προβλέπεται νέο, ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα κινηθεί από τη βόρεια προς τη νότια Ελλάδα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μεγάλη ραγδαιότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, ενώ η ψύχρα θα γίνει περισσότερο αισθητή την Τετάρτη (14/10), οπότε και αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τις βραδινές ώρες.

Πού θα βρέξει σήμερα, Δευτέρα – Οι περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά.

Πιο αναλυτικά, βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων υπάρχει και σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης.

Οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό, Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι ίδιας έντασης.

Νέα επιδείνωση από την Τρίτη – Πότε θα είναι εντονότερη η κακοκαιρία

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με την έλευση ενός νέου συστήματος κακοκαιρίας που θα κινηθεί από τα βόρεια προς τα νότια.

Οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους στα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση.

Οι βροχοπτώσεις θα συνοδεύονται σε ορισμένες περιοχές από ισχυρές ριπές ανέμου, ενώ η επικράτηση ενισχυμένων βοριάδων θα συμβάλει στην υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων μεγάλης ραγδαιότητας, δηλαδή σημαντικών ποσοτήτων νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως σε αστικές περιοχές και σημεία με προβλήματα απορροής των υδάτων.

Η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η ένταση των φαινομένων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του καιρικού συστήματος.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη – Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι η ημέρα κατά την οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας.

Η επικράτηση των βορείων ανέμων θα ενισχύσει την αίσθηση της ψύχρας, με τον καιρό να αποκτά περισσότερο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν σε περιοχές που θα εξακολουθούν να επηρεάζονται από το σύστημα κακοκαιρίας.

Η σταδιακή βελτίωση προβλέπεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Τετάρτης, καθώς τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Για το υπόλοιπο της εβδομάδας, από την Πέμπτη (15/10) και μετά, χρειάζονται νεότερα προγνωστικά δεδομένα, ώστε να αποσαφηνιστεί η έκταση της βελτίωσης και η περαιτέρω πορεία της θερμοκρασίας.

Η θερμοκρασία σήμερα σε όλη τη χώρα

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία.

Περιοχή Θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία 8–17°C Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12–25°C Θεσσαλία 12–26°C Δυτική Ελλάδα 14–23°C Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα 14–26°C Επτάνησα 17–23°C Νησιά Αιγαίου και Κρήτη 15–26°C

Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές αναμένονται στη Θεσσαλία, σε περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Για σήμερα, Δευτέρα, προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών ή παροδικών όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην αρχή της ημέρας, ωστόσο τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα έχουν σταματήσει έως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Έως 99 χιλιοστά βροχής την Κυριακή – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη

Η νέα επιδείνωση του καιρού έρχεται μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βορειοδυτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας, φτάνοντας τα 99 χιλιοστά έως τις 18:00.

Αξιόλογες ποσότητες βροχής σημειώθηκαν επίσης στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία.

Αναλυτικά, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ήταν:

Περιοχή Ύψος βροχής Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας 99 mm Πετάλεια Κέρκυρας 69,6 mm Αχαράβη Κέρκυρας 66 mm Πάπιγκο Ιωαννίνων 61,6 mm Δερβίζιανα Ιωαννίνων 59 mm Οξυά Καρδίτσας 54 mm Ζίτσα Ιωαννίνων 54 mm Πρέβεζα 49,6 mm

Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα έως τις 18:00 της Κυριακής και αποτυπώνουν τις σημαντικές ποσότητες νερού που δέχθηκαν περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας.

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