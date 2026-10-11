search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 23:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2026 22:50

Οργή στη Κύθνο: Ασθενής πέθανε γιατί το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα για να φτάσει – Η καταγγελία συγγενών και η αντίδραση Γεωργιάδη

11.10.2026 22:50
KYTHNOS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οργή έχει προκαλέσει στη Κύθνο ο θάνατος ενός άνδρα ο οποίος σύμφωνα με καταγγελίες, περίμενε πάνω από μία ώρα να φτάσει το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο ασθενοφόρο έγιναν 4 κλήσεις μεταξύ 21:44 και 22:33, με τον άνδρα τελικά να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Οπως έγινε γνωστό, το ασθενοφόρο του νησιού δεν είναι και το πλέον κατάλληλο καθώς είναι σε άθλια κατάσταση, όμως ο Άδωνις Γεωργιάδης, διέψευσε την εικόνα που μεταδόθηκε σε ΜΜΕ, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει νέο ασθενοφόρο στο νησί.

Ο ίδιος διέψευσε επίσης ότι το ασθενοφόρο έκανε πάνω από ώρα να φτάσει, λέγοντας ότι σε 25 λεπτά ήταν εκεί.

«Η πραγματικότητα είναι πως δημοσίευσαν τη φωτογραφία του παλαιού παροπλισμένου ασθενοφόρου και όχι αυτού που επιχείρησε. Για την ιστορία το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά, οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες και στην διάθεση του οποιουδήποτε και η γιατρός είχε απινιδωτή μαζί της, αλλά ο 62 χρόνος με ιστορικό καρδιολογικό δυστυχώς δεν επανήλθε. Οξυγόνο λοιπόν υπήρχε, απινιδωτής υπήρχε, η γιατρός έκανε ο,τι μπορούσε, το ασθενοφόρο που επιχείρησε και πήγε σε 25’ πέρασε ΚΤΕΟ πριν δύο μήνες, είχε καινούργια λάστιχα και ήταν από μόλις από service, ο ίδιος ο Δήμαρχος που το έβαλε στο ferry βεβαιώνει ότι το όχημα είναι μια χαρά και δείχνουν μία ψεύτικη φωτό. Κάπου όλη αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει επιτέλους, δεν πλήττουν τον Υπουργό Υγείας και την Κυβέρνηση αλλά την εμπιστοσύνη του κόσμου στο ΕΣΥ και αυτό είναι ντροπή» έγραψε στα σόσιαλ.

Διαβάστε επίσης:

«Είμαι από τη ΔΕΗ» έλεγε ο 38χρονος που έκλεψε 150 καλύμματα φρεατίων στον Πειραιά (Video)

Συλλήψεις 8 μελών εγκληματικής οργάνωσης απατών – Λεία περισσότερων από 800.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-panathiniakos-fasi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Άντεξε και με 9 παίκτες και έσπασε το «πράσινο» αήττητο

via-anilikoi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος:  Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου από από συνομίληκους του – Τον χτυπούσαν με κλωτσιές και γροθιές στο κεφάλι (Video)

KYTHNOS
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στη Κύθνο: Ασθενής πέθανε γιατί το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα για να φτάσει – Η καταγγελία συγγενών και η αντίδραση Γεωργιάδη

oplo_2110_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Η Μόσχα σχεδιάζει δολοφονίες στελεχών αμυντικών εταιρειών στην Ευρώπη»

troxaio_thivon_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στη Θηβών: Στην Αίγινα το τελευταίο αντίο στην 24χρονη Φιόρη – Οι Φούρνοι Κορσεών πενθούν τον 28χρονο Γιάννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manesis
MEDIA

Νίκος Μάνεσης για Καρβέλα: «Δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος με 850 χιλιάρικα;»

papargiropoulos
LIFESTYLE

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Μίλησα με τον Καρβέλα» - Το μήνυμα στον Γιάννη Κούστα (Video)

Treasures
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η διπλωματία των οστών και στο βάθος τα Σκόπια

germanou_visi_karvelas
MEDIA

Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Καρβέλα – Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;» (Video)

tileorasi-getty-images-unsplash
MEDIA

Τηλεθέαση: Μεγάλη η μάχη της πρωτιάς στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 23:00
olympiakos-panathiniakos-fasi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Άντεξε και με 9 παίκτες και έσπασε το «πράσινο» αήττητο

via-anilikoi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος:  Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου από από συνομίληκους του – Τον χτυπούσαν με κλωτσιές και γροθιές στο κεφάλι (Video)

KYTHNOS
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στη Κύθνο: Ασθενής πέθανε γιατί το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα για να φτάσει – Η καταγγελία συγγενών και η αντίδραση Γεωργιάδη

1 / 3