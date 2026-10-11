Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

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Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε στην κατοικία του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 76χρονος δήμαρχος γλίστρησε και έπεσε στις σκάλες του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του, ο Πέτρος Ανδρεάκος διασωληνώθηκε και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρεται στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την πορεία της νοσηλείας του.

Ποιος είναι ο Πέτρος Ανδρεάκος – Περισσότερα από 25 χρόνια στην Αυτοδιοίκηση

Ο Πέτρος Ανδρεάκος αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα αυτοδιοικητικά στελέχη της Λακωνίας, με παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 1999.

Γεννήθηκε το 1950 στην Αρεόπολη της Μάνης και, πριν ασχοληθεί με τα κοινά, δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό τομέα.

Το 1979 ανέλαβε τη διοίκηση της οικογενειακής εμπορικής επιχείρησης, την οποία ανέπτυξε σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Η πορεία του στην Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 1999, όταν ανέλαβε δήμαρχος Οιτύλου, θέση στην οποία παρέμεινε για τρεις τετραετίες, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του.

Στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 εξελέγη δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, στον νέο δήμο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης», συγκεντρώνοντας ποσοστό 52% από τον πρώτο γύρο, απέναντι σε τέσσερις συνυποψηφίους.

Έκτοτε συνεχίζει την αυτοδιοικητική του πορεία ως δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, με έδρα το Γύθειο.

Η πολυετής παρουσία του στη διοίκηση της περιοχής τον έχει συνδέσει με την αυτοδιοικητική πορεία της Μάνης για περισσότερες από δυόμισι δεκαετίες.

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