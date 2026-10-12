Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν νωρίτερα έως και την Πέμπτη – Τι ισχύει την επόμενη εβδομάδα

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι», με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 11 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, καθώς και από την Κυριακή 18 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, έξι σταθμοί της γραμμής θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους νωρίτερα, στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα δρομολόγια της Γραμμής 3 θα πραγματοποιούνται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο», με τους έξι ενδιάμεσους σταθμούς να παραμένουν κλειστοί από τις 21:40 και μετά.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:12.

Από Πανόρμου προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:42.

Από Κατεχάκη προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:44.

Από Εθνική Άμυνα προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:47.

Από Χολαργό προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:48.

Από Νομισματοκοπείο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:50.

Από Αγία Παρασκευή προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:52.

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30.

Από Αγία Παρασκευή προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:33.

Από Νομισματοκοπείο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:35.

Από Χολαργό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:36.

Από Εθνική Άμυνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:38.

Από Κατεχάκη προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:40.

Από Πανόρμου προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:42.

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο:

Τελευταίοι συρμοί:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06.

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Χαλάνδρι, ενώ οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον ίδιο σταθμό.

Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Χαλάνδρι προς Αεροδρόμιο: 22:20, 22:56 και 23:32.

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο προς Χαλάνδρι: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι», για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η γραμμή θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Αμπελόκηποι με τον σταθμό Χαλάνδρι.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι:

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή αφετηρία επί της οδού Πανόρμου, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ», «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ».

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Χαλάνδρι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ», «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινό τέρμα αποβίβασης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, περίπου 20 μέτρα πριν από το φανάρι).

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