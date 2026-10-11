Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση, μετά το λεκτικό επεισόδιο με τον «συνταξιούχο» Καρβέλα

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Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον πόλεμο του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση.

Μετά την «πόρτα» του συνθέτη στους ελεγκτές, την περασμένη Παρασκευή, οι φορολογικοί έλεγχοι επεκτείνονται και στα οικονομικά στοιχεία μεγάλων συναυλιών της τραγουδίστριας.

Πληροφορίες θέλουν την ΑΑΔΕ να εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα που συνδέονται με την πρόσφατη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, αλλά και τις προηγούμενες συναυλίες σε Καλλιμάρμαρο και Ηρώδειο. Στο πλαίσιο των διασταυρώσεων, εξετάζονται τα έσοδα από εισιτήρια και άλλες πηγές, τα έξοδα παραγωγής, οι αμοιβές, οι συμβάσεις, τα τιμολόγια και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στη μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση, τον περασμένο Οκτώβριο, σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. Οι εταιρίες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι σύμφωνα με πληροφορίες ΕΕ συμφερόντων της ιδίας και δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ το 2024-25, αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Επιπλέον, εξετάζονται για το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής και τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες Κυπριακές και Αγγλικές εταιρίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δημόσιες αναφορές για την αμοιβή του Νίκου Καρβέλα, καθώς και για χρηματικές συναλλαγές που ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη ρήξη των δύο πλευρών. Οι ελεγκτικές αρχές καλούνται να διασταυρώσουν τα σχετικά παραστατικά και να διαπιστώσουν αν οι συναλλαγές έχουν αποτυπωθεί στα επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Το λεκτικό επεισόδιο Καρβέλα με τους ελεγκτές

Την Παρασκευή, δημιουργήθηκε ένταση όταν υπάλληλοι της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν την κατοικία του συνθέτη, προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές υποθέσεις που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αφορούν ποσό περίπου 850.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση για το 2025.

Η προσπάθεια επίδοσης του εγγράφου οδήγησε σε λεκτική αντιπαράθεση. Ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι εδώ και 4 χρόνια συνταξιούχος (έχει σταματήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και παίρνει τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα), φέρεται να έκλεισε την πόρτα στους υπαλλήλους, οι οποίοι αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία διά ζώσης.

Όπως έγινε γνωστό, το έγγραφο επιδόθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά, ενώ ο συνθέτης υπέβαλε άμεσα τη φορολογική του δήλωση.

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