Σερβία: Οι «αρμοί της εξουσίας» ελέγχονται πλήρως από τον Βούτσιτς – Υπό «ομηρία» ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης

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Η «Φοιτητική Λίστα» δεν έχει σχηματίσει ακόμη κυβέρνηση, καθώς βρίσκεται ουσιαστικά όμηρος του απερχόμενου καθεστώτος.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η νέα Βουλή δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα εάν η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK) δεν εξετάσει όλες τις ενστάσεις και δεν επικυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς και την εκλογή των βουλευτών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, ο πρόεδρος της Βουλής από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο υποχρεούται να συγκαλέσει την ιδρυτική συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα ανακήρυξης των τελικών αποτελεσμάτων.

Στη Σερβία, πρόεδρος της προηγούμενης Βουλής ήταν η Άνα Μπρνάμπιτς, η οποία ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας από τις 27 Σεπτεμβρίου, μετά την παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από το αξίωμα. Αν η Μπρνάμπιτς αποφασίσει, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια που ορίζει το Σύνταγμα, η «Φοιτητική Λίστα» θα αναγκαστεί να περιμένει τουλάχιστον έναν μήνα ακόμη μέχρι να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η απερχόμενη πολιτική ηγεσία συνεχίζει να ασκεί την εξουσία στη χώρα. Η κυβέρνηση και οι κρατικοί μηχανισμοί, όπως η εισαγγελία και οι δυνάμεις ασφαλείας, ελέγχονται απόλυτα από το κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό και νευρικότητα στην κοινωνία, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση ακραίων συμπεριφορών.

Το βράδυ της Δευτέρας, πολίτες εισέβαλαν στο τηλεοπτικό κανάλι Informer και διέκοψαν την εκπομπή που παρουσίαζε ο ιδιοκτήτης του, Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς, απαιτώντας να ζητήσει συγγνώμη για τη στάση του κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια. Μετά από φραστικό διαπληκτισμό, οι διαδηλωτές απομάκρυναν τον Βουτσίτσεβιτς σπρώχνοντάς τον έξω από τον χώρο.

#Serbia | #BREAKING: Dragan J. Vučićević, head of Informer, and several employees subsequently were dragged out of the building. Informer is widely known for its pro-SNS editorial stance. #Serbia #Elections #Belgrade #Srbija #StudentList #serbiaelections #serbiaelects #Vučić #SNS #serbianelections #Beograd #Informer — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) October 26, 2026

Όταν έφτασε η αστυνομία, ορισμένοι πολίτες πέταξαν πέτρες και έσπασαν τη βιτρίνα του κτιρίου όπου στεγάζεται ο σταθμός. Το Informer αποτελούσε το βασικό προπαγανδιστικό μέσο του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ενώ κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εξέγερσης στοχοποιούσε συστηματικά φοιτητές και ακτιβιστές, χαρακτηρίζοντάς τους ως εχθρούς του κράτους και ξένους πράκτορες.

#Serbia | #BREAKING: Protesters have stormed the offices of Informer, a media outlet widely known for its pro-SNS stance. #Serbia #Elections #Belgrade #Srbija #StudentList #serbiaelections #serbiaelects #Vučić #SNS #serbianelections #Beograd #Informer https://t.co/D2rqXJcMCr October 26, 2026

Το κανάλι δημοσίευε συχνά φωτογραφίες διαδηλωτών φοιτητών, καθώς και τις διευθύνσεις κατοικίας, τα τηλέφωνα και άλλα προσωπικά τους δεδομένα. Παράλληλα, στοχοποιούσε αντικαθεστωτικούς δημοσιογράφους, βιντεοσκοπώντας ιδιωτικές τους στιγμές και μέλη των οικογενειών τους, ενώ τους παρουσίασει ως «πληρωμένους από τη Δύση». Πριν από τρεις μήνες, ένας γνωστός δημοσιογράφος-αναλυτής αναγκάστηκε να εγκαλείψει τη χώρα, όταν το κανάλι μετέδωσε βιντεοσκοπημένο υλικό της ανήλικης κόρης του από το δημοτικό σχολείο.

Στις οθόνες του σταθμού προβλήθηκαν επίσης φωτοτυπίες διαβατηρίων ξένων δημοσιογράφων (από την Κροατία, την Ιταλία κ.ά.), προκειμένου να στηριχθεί το κυβερνητικό αφήγημα του Βούτσιτς ότι η φοιτητική εξέγερση ήταν ξενοκίνητη. Μάλιστα, στην ευρείας κυκλοφορίας ταμπλόιντ εφημερίδα που εκδίδει ο Βουτσίτσεβιτς, ο τίτλος κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ήταν: «Η Ουκρανία επιτέθηκε στη Ρωσία».

Λόγω αυτής της δράσης, η Ανεξάρτητη Ένωση Συντακτών (NUNS), το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου, είχε ζητήσει επανειλημμένως την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καναλιού. Το ίδιο αίτημα κατέθεσε και σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Μέσων (REM).

Η «Φοιτητική Λίστα» καταδίκασε την εισβολή στο Informer, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν εκδικητικές ενέργειες:

«Δεν υποστηρίζουμε εισβολές σε μέσα ενημέρωσης και θεσμούς, ούτε τις προκαλούμε. Θα απελευθερώσουμε τα μέσα ενημέρωσης και θα αγωνιστούμε για την ελευθερία του Τύπου και την επαγγελματική δημοσιογραφία μόνο μέσα από τους θεσμούς και το κοινοβούλιο».

Άμεση ήταν και η αντίδραση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος χαρακτήρισε την ενέργεια των πολιτών ως «επιδρομή», ενώ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του έκανε λόγο για πρωτοφανή και τερατώδη βία κατά της ελευθερίας της έκφρασης.

Παράλληλα, το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε απόπειρα εισβολής νεαρών διαδηλωτών και στον τηλεοπτικό σταθμό Pink, ο οποίος αποτελούσε επίσης βασικό πυλώνα προπαγάνδας της απερχόμενης κυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η αστυνομία παρενέβη εγκαίρως και απέτρεψε την είσοδο των διαδηλωτών στο κτίριο.

Građani se okupljaju ispred Pinka, tenzije rastu – neredi na pomolu #Beograd #Srbija #rtvPink #BelgradeTV https://t.co/Qh3XcDSec6 — SvetInfo (@SvetInfoNews) October 26, 2026

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η δημόσια τηλεόραση της Βοϊβοντίνας (RTV), η οποία αποτελεί τμήμα της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τη μεροληπτική στάση που τήρησε τα προηγούμενα χρόνια.

Οι φοιτητές έστειλαν σήμερα ανοιχτή επιστολή προς τη δημόσια τηλεόραση (RTS) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Μέσων (REM) με την οποία ζητούν τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή της RTS, του αναπληρωτή του και των αρχισυντακτών.

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