«Μου πίεζε τα χέρια για να δει αν έχω δυσανεξία»: Η αποκάλυψη του Τάσου Ιορδανίδη για τον κομπογιαννίτη γιατρό

Takeaways by to pontiki AI Ο Τάσος Ιορδανίδης μοιράστηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» μια προσωπική ιστορία με έναν ψευδογιατρό που συνάντησε πριν από αρκετά χρόνια.

Ο ηθοποιός επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο άνθρωπο μαζί με τη μητέρα του για μια εξέταση δυσανεξίας η οποία αποδείχθηκε εντελώς αντιεπιστημονική.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο υποτιθέμενος ειδικός πίεζε τα χέρια του παρουσιαστή ενώ ονόμαζε διάφορες τροφές για να διαγνώσει υποτιθέμενες δυσανεξίες.

Παρά την αμφίβολη μέθοδο, οι δύο τους κατέβαλαν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ για την επίσκεψη στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ο παρουσιαστής ενημερώθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα ότι ο εν λόγω άνθρωπος οδηγήθηκε στα δικαστήρια για την παράνομη δράση του.

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Μια απίστευτη προσωπική ιστορία από το παρελθόν μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό ο Τάσος Ιορδανίδης, αφήνοντας άναυδη τη συμπαρουσιάστριά του Ζωή Κρονάκη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ 1.

Με αφορμή την επικαιρότητα γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τις αποκαλύψεις για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει για τη δική του εμπειρία με έναν άνθρωπο που αποδείχθηκε κομπογιαννίτης.

Όπως εξομολογήθηκε, πριν από περίπου δεκαπέντε με δεκαεπτά χρόνια, η μητέρα του, παρασυρμένη από τις φήμες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε βοηθήσει πολύ κόσμο, τον πήγε για μια εξέταση προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει κάποιου είδους τροφική δυσανεξία.

Η διαδικασία της εξέτασης, ωστόσο, αποδείχθηκε τουλάχιστον σουρεαλιστική, καθώς το μόνο που του ζητήθηκε ήταν να σηκώσει ψηλά τα χέρια του.

Ο υποτιθέμενος ειδικός άρχισε να προφέρει ονόματα τροφών, όπως η λέξη «φακές», και ταυτόχρονα του πίεζε τα χέρια προς τα κάτω. Αν τα χέρια του παρουσιαστή υποχωρούσαν στην πίεση, αυτό θεωρούνταν αυτόματα απόδειξη ότι ο οργανισμός του είχε δυσανεξία στη συγκεκριμένη τροφή.

Το πιο εξωφρενικό της υπόθεσης, πέρα από την ίδια την ψευδοεπιστημονική μέθοδο, ήταν το αστρονομικό κόστος της επίσκεψης, αφού για αυτή την απλή και σύντομη διαδικασία πλήρωσαν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ.

Ο Τάσος Ιορδανίδης αποκάλυψε μάλιστα ότι η μητέρα του δεν πείστηκε από την όλη διαδικασία και ο ίδιος απόρησε αμέσως με όσα συνέβαιναν στο ιατρείο.

Η δικαίωση για τις αμφιβολίες τους δεν άργησε να έρθει, καθώς μόλις δύο εβδομάδες αργότερα ο συγκεκριμένος άνθρωπος οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο παρουσιαστής σχολίασε καυστικά την ψυχολογία των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να πιστεύουν ότι όσο πιο μεγάλο είναι το ποσό που ακούν, τόσο πιο σίγουροι είναι ότι ο γιατρός ξέρει τι κάνει και δεν πρόκειται για απατεώνα.

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