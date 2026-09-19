Τίνα Κασιδοκώστα: Πώς με δάγκωσαν τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά

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Σοβαρό περιστατικό επίθεσης από δύο σκύλους της οικογένειας Τσιτσιπά σημειώθηκε στην περιοχή της Βουλιαγμένης, με θύμα εργαζόμενη του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, η οποία εργάζεται στο Τμήμα Αδέσποτων Ζώων.

Η Τίνα Κασιδόκωστα, γνωστή για τη φιλοζωική της δράση, δέχτηκε επίθεση, όταν πήγε στην περιοχή για να διαπιστώσει τι συνέβη σε προηγούμενη επίθεση των ίδιων σκύλων.

Όπως ανέφερε στο ertnews.gr, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από τον θείο της, ο οποίος είναι επίσης δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για δύο λυκόσκυλα που επιτέθηκαν στη γάτα του και τον δάγκωσαν στο χέρι όταν εκείνος προσπάθησε να προστατεύσει το κατοικίδιό του.

«Μόλις με είδαν, έτρεξαν κατευθείαν επάνω μου. Ευτυχώς είχα την ψυχραιμία να σταθώ ακίνητη. Κατάλαβα ότι είναι εκπαιδευμένα, γιατί το ένα μου άρπαξε το χέρι και το άλλο με κύκλωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έχοντας πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ζώων, η Τίνα Κασιδόκωστα προσπάθησε να παραμείνει ακίνητη, καθώς -όπως εξήγησε- οποιαδήποτε απότομη κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει εντονότερη αντίδραση από τα σκυλιά. Τα δύο ζώα την δάγκωσαν και την έριξαν στο έδαφος, προτού απομακρυνθούν. Εκείνη τη στιγμή έφτασε στο σημείο και ο προϊστάμενός της από το Τμήμα Αδέσποτων Ζώων, ο οποίος αναζητούσε επίσης τα σκυλιά.

Η τραυματισμένη εργαζόμενη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρης, ενώ στη συνέχεια τα σκυλιά εντοπίστηκαν. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εντοπίστηκε και η ιδιοκτήτριά τους, καθώς γείτονες γνώριζαν πού κατοικεί.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και η ίδια υπέβαλε μήνυση.

Η εργαζόμενη ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να θανατωθούν τα ζώα. «Δεν θέλω να θανατωθούν τα σκυλιά. Εσείς φταίτε», είπε απευθυνόμενη στην ιδιοκτήτρια, υποστηρίζοντας ότι οι δύο σκύλοι δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν ελεύθερα.

«Δεν είναι η πρώτη φορά»

Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα σκυλιά φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε άλλα περιστατικά επιθέσεων. Σύμφωνα με την ίδια, έχουν σημειωθεί περιστατικά κατά τα οποία τα ζώα έχουν δαγκώσει ακόμη και την ιδιοκτήτριά τους, ενώ έχει καταγραφεί και επίθεση σε 13χρονο παιδί. «Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν γίνει και άλλες επιθέσεις και άλλα περιστατικά. Τα σκυλιά είναι επικίνδυνα, αλλά δεν φταίνε τα ζώα. Έχουν εκπαιδευτεί έτσι», ανέφερε.

Για την τύχη των δύο σκύλων, η εργαζόμενη εξήγησε ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Τα ζώα έχουν εντοπιστεί και μεταφέρθηκαν σε δημοτικό κτηνιατρείο, ενώ αναμένεται να εξεταστούν από την αρμόδια πενταμελή επιτροπή. Όπως εξήγησε, η επιτροπή θα αποφασίσει για την περαιτέρω διαχείρισή τους και, σε περίπτωση διαφωνίας, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στην αρμόδια τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας.

«Να απομακρυνθούν από το περιβάλλον τους»

Η ίδια τάχθηκε υπέρ μιας διαφορετικής λύσης, προτείνοντας τα ζώα να απομακρυνθούν από το περιβάλλον τους και να φιλοξενηθούν σε κατάλληλη πανσιόν, με το κόστος να καλύπτεται από τους ιδιοκτήτες τους για όσο διάστημα ζουν.

Σύμφωνα με όσα είπε, και τα δύο σκυλιά συνδέονται με την ίδια οικογένεια και φέρονται να διαθέτουν ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσιπ).

Η ίδια, τέλος, ανέφερε ότι μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης δεν είχε δεχθεί κάποια επικοινωνία από την οικογένεια προκειμένου να της ζητήσουν συγγνώμη.

Από την επίθεση υπέστη τραυματισμούς στο χέρι, μεταξύ άλλων κάταγμα σε δάχτυλο και τραύματα που χρειάστηκαν ράμματα.

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