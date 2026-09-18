search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 17:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 15:57

Δίωξη στη θεία του Τσιτσιπά για τον τραυματισμό περαστικών από τα σκυλιά της – Η οικογένεια διαψεύδει ότι τους ανήκουν

18.09.2026 15:57
stefanos-tsitsipas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά για τον τραυματισμό δύο ατόμων από τον σκύλο της.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (17/9) στη Βάρη. Τα σκυλιά που ήταν καταχωρημένα στο όνομα της θείας και της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, βγήκαν από το σπίτι και επιτέθηκαν σε έναν 76χρονο και  μία 56χρονη.

Σε βάρος της θείας του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, αλλά και για μη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή διαφυγής των ζώων συντροφιάς. Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά αναζητείται. 

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση από σκύλο που φέρεται να ανήκει σε μέλος της οικογένειας Τσιτσιπά.

Πάντως, η οικογένεια Τσιτσιπά διαψεύδει ότι τα συγκεκριμένα σκυλιά τους ανήκουν.

Διαβάστε επίσης

Κεφαλονιά: Την Πέμπτη στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς

Συγκινεί η Μάγδα Φύσσα: «Να παλεύετε, να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά, τίποτα δεν χαρίζεται» – Στις 17:30 η αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι (video)

Θάνατος Μαζωνάκη: Κρατούμενες κρέμασαν πανό «για πάντα Μαζώ» – Η πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό – «Ξεσκονίζουν» τα οικονομικά της «κλινικής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis giatroi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Σκότωσες το καλύτερο παιδί φώναζαν οι άλλες κρατούμενες» – Το πρώτο 24ωρο Θεοδωρόπουλου και Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού

fyssas mnimeio
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: «Ποτέ ξανά» – 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Αντιφασιστική πορεία με ηχηρό μήνυμα

PIERRAKAKIS_NEW_12345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερακάκης: Επείγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

fotia_rentis_1809_1920-1080_3_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Μάχη με διάσπαρτες εστίες φωτιάς – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών (photos)

P90654654_highRes_testing-of-the-new-b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για την BMW iX5 Hydrogen (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

mazonakis-new
MEDIA

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 17:30
mazonakis giatroi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Σκότωσες το καλύτερο παιδί φώναζαν οι άλλες κρατούμενες» – Το πρώτο 24ωρο Θεοδωρόπουλου και Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού

fyssas mnimeio
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: «Ποτέ ξανά» – 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Αντιφασιστική πορεία με ηχηρό μήνυμα

PIERRAKAKIS_NEW_12345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερακάκης: Επείγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

1 / 3