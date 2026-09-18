Δίωξη στη θεία του Τσιτσιπά για τον τραυματισμό περαστικών από τα σκυλιά της – Η οικογένεια διαψεύδει ότι τους ανήκουν

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Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά για τον τραυματισμό δύο ατόμων από τον σκύλο της.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (17/9) στη Βάρη. Τα σκυλιά που ήταν καταχωρημένα στο όνομα της θείας και της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, βγήκαν από το σπίτι και επιτέθηκαν σε έναν 76χρονο και μία 56χρονη.

Σε βάρος της θείας του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, αλλά και για μη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή διαφυγής των ζώων συντροφιάς. Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά αναζητείται.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση από σκύλο που φέρεται να ανήκει σε μέλος της οικογένειας Τσιτσιπά.

Πάντως, η οικογένεια Τσιτσιπά διαψεύδει ότι τα συγκεκριμένα σκυλιά τους ανήκουν.

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