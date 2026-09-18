Βρετανία: Κοινοβουλευτική επιτροπή θα διερευνήσει τις απογοητευτικές εμφανίσεις της χώρας στη… Eurovision

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Οι βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη χώρα που χάρισε στον κόσμο τους Beatles, θα αναζητήσουν απαντήσεις για το πώς να κάνουν την ποπ μουσική της χώρας πιο ανταγωνιστική στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης.

Η Επιτροπή Ψηφιακού Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση τους επόμενους μήνες για να συζητήσει τη διαδικασία επιλογής της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε η πρόεδρός της, Ντέιμ Καρολάιν Ντινενάζ, στο BBC.

Οι βουλευτές θα εξετάσουν αυτό που η Ντινενάζ χαρακτήρισε «θλιβερό ρεκόρ επιδόσεων τα τελευταία χρόνια». Στη φετινή Eurovision στη Βιέννη, το «Eins, Zwei, Drei», ένα synth-pop τραγούδι από τον Βρετανό YouTuber «Look Mum No Computer», τερμάτισε στην τελευταία θέση με μόλις έναν βαθμό.

Η βρετανική συμμετοχή επιλέγεται εσωτερικά από το BBC, έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στον κόσμο, και από την τρίτη μεγαλύτερη δισκογραφική βιομηχανία στον πλανήτη, πίσω από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Επίσης, προκρίνεται αυτόματα στον τελικό του διαγωνισμού, επειδή το BBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στον διοργανωτή της εκδήλωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης.

Παρά ταύτα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επανειλημμένα τερματίσει στο κάτω μισό του πίνακα κατάταξης τα τελευταία 15 χρόνια, με μόνο μία εξαίρεση: τον Sam Ryder, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση το 2022 με το “Space Man”.

Η επιτροπή αναμένεται να ακούσει προσωπικότητες από το BBC και τη μουσική βιομηχανία για να διαπιστώσει εάν το ιστορικό του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «αποτέλεσμα κακής επιλογής τραγουδιού, χαμηλής απόδοσης… ή κάτι άλλο», δήλωσε η Ντινενάζ στο BBC.

Ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη συμμετοχή του για την εκδήλωση της επόμενης χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Ο διαγωνισμός έχει επισκιαστεί τα τελευταία χρόνια από μποϊκοτάζ από πολλά έθνη σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την επακόλουθη ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα. Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS και το ιρλανδικό RTÉ έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του επόμενου έτους.

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