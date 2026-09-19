search
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:29
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2026 12:59

Γεωργιάδης: «Σε κανένα τσαρλατάνο δεν θα επιτρέπεται η άγρα πελατών» – Από Δευτέρα οι έλεγχοι για τις 231 πιθανές παραβάσεις που εντόπισε το AI

19.09.2026 12:59
GEWRGIADIS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Από τη Δευτέρα αρχίζουν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το ΑΙ εργαλείο medwatch του υπουργείου Υγείας.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης «αυτή η εφαρμογή που φτιάξαμε δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο. Με τη χρήση ΑΙ πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεγάλο βήμα προς στους ελέγχους γιατί θα πηγαίνουμε στοχευμένα. Δεν θα επιτρέπεται σε κανένα τσαρλατάνο να κάνει άργα πελατείας».

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «αν το εργαλείο υπήρχε πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα “βάραγε” η πλασμαφαίρεση και θα πήγαινε στοχευμένα ο έλεγχος»

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έχει τεράστια ευθύνη γιατί έλεγε ότι ο τόπος που εφαρμόζεται στην Ελλάδα η θεραπεία είναι το ιατρείο της Γάκα. Δεν μπορεί να λέει για ένα ιατρείο που δεν είχε τη σχετική άδεια».

Εξηγώντας το σκεπτικό για τη δημιουργία του ΑΙ εργαλείου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η μεγαλύτερη τρύπα που εντοπίσαμε ήταν ότι παρότι η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται δια ροπάλου, στο διαδίκτυιο γινόταν ο κακός χαμός».

Απαντώντας, τέλος, για την περίπτωση του Θάνου Πλεύρη τη χαρακτήρισε «αστεία» λέγοντας «βρήκαν από το ΠΑΣΟΚ ότι ήταν σε σωματείο το 2012 με άλλα 22 άτομα που συμμετείχαν και οι δύο γιατροί που σωματείο δεν λειτούργησε ποτέ, δεν είχε δραστηριότητα. Τώρα αυτό τι ευθύνη έχει για τον Πλευρή; Δεν ασχολούμαστε με ανοησίες».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας στη Le Soir: Είμαι έτοιμος να ξαναγίνω πρωθυπουργός, ξέρω τη δουλειά- Έχουμε τιμές Γαλλίας και μισθούς Βουλγαρίας

ΠΑΣΟΚ: Ο Μπελέρης της ΝΔ εκθειάζει τον Κασιδιάρη και ο Μπεκίρης συναντά τους συνομιλητές του

ΕΛΑΣ: Ο απολογισμός για τον κύκλο των πρώτων μηνών, τα επόμενα βήματα και το «κυνήγι» του 20%

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

MedWatch: Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα για ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων – Τι αποκαλύπτει ο δημιουργός της

AI (1)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη μπλόφα της AI: Όταν ο φόβος γίνεται σωσίβιο σωτηρίας για μια φούσκα που πάει να σκάσει

mercedes (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 των 680 ίππων έφτασε στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει;

pinakida1 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πινακίδες κυκλοφορίας: Πλέον θα διαλέγουμε αριθμό και θα τα κάνουμε όλα online

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αναταραχή στην… Υπερδεξιά προβληματίζει τη ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannitsis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιαννίτσης: «Κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι φυλακή» - Η σύγκριση Τσοχατζόπουλου με ΟΠΕΚΕΠΕ

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μακριά απο την αυτοδυναμία η ΝΔ, κλείνει την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ

Rejtan_at_Sejm_of_1773_by_Jan_Matejko,_1866
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κύκλος 1ος: Οι γραμμές που χώρισαν τον κόσμο- 3ο μέρος: Μια χώρα εξαφανίζεται από τον χάρτη

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα στο μπλόκο της Εφορίας: Πώς ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις παρά τα χρέη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:28
giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

MedWatch: Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα για ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων – Τι αποκαλύπτει ο δημιουργός της

AI (1)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη μπλόφα της AI: Όταν ο φόβος γίνεται σωσίβιο σωτηρίας για μια φούσκα που πάει να σκάσει

mercedes (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 των 680 ίππων έφτασε στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει;

1 / 3