Γεωργιάδης: «Σε κανένα τσαρλατάνο δεν θα επιτρέπεται η άγρα πελατών» – Από Δευτέρα οι έλεγχοι για τις 231 πιθανές παραβάσεις που εντόπισε το AI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από τη Δευτέρα αρχίζουν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το ΑΙ εργαλείο medwatch του υπουργείου Υγείας.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης «αυτή η εφαρμογή που φτιάξαμε δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο. Με τη χρήση ΑΙ πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεγάλο βήμα προς στους ελέγχους γιατί θα πηγαίνουμε στοχευμένα. Δεν θα επιτρέπεται σε κανένα τσαρλατάνο να κάνει άργα πελατείας».

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «αν το εργαλείο υπήρχε πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα “βάραγε” η πλασμαφαίρεση και θα πήγαινε στοχευμένα ο έλεγχος»

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έχει τεράστια ευθύνη γιατί έλεγε ότι ο τόπος που εφαρμόζεται στην Ελλάδα η θεραπεία είναι το ιατρείο της Γάκα. Δεν μπορεί να λέει για ένα ιατρείο που δεν είχε τη σχετική άδεια».

Εξηγώντας το σκεπτικό για τη δημιουργία του ΑΙ εργαλείου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η μεγαλύτερη τρύπα που εντοπίσαμε ήταν ότι παρότι η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται δια ροπάλου, στο διαδίκτυιο γινόταν ο κακός χαμός».

Απαντώντας, τέλος, για την περίπτωση του Θάνου Πλεύρη τη χαρακτήρισε «αστεία» λέγοντας «βρήκαν από το ΠΑΣΟΚ ότι ήταν σε σωματείο το 2012 με άλλα 22 άτομα που συμμετείχαν και οι δύο γιατροί που σωματείο δεν λειτούργησε ποτέ, δεν είχε δραστηριότητα. Τώρα αυτό τι ευθύνη έχει για τον Πλευρή; Δεν ασχολούμαστε με ανοησίες».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας στη Le Soir: Είμαι έτοιμος να ξαναγίνω πρωθυπουργός, ξέρω τη δουλειά- Έχουμε τιμές Γαλλίας και μισθούς Βουλγαρίας

ΠΑΣΟΚ: Ο Μπελέρης της ΝΔ εκθειάζει τον Κασιδιάρη και ο Μπεκίρης συναντά τους συνομιλητές του

ΕΛΑΣ: Ο απολογισμός για τον κύκλο των πρώτων μηνών, τα επόμενα βήματα και το «κυνήγι» του 20%



