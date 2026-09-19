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19.09.2026 10:56

ΠΑΣΟΚ: Ο Μπελέρης της ΝΔ εκθειάζει τον Κασιδιάρη και ο Μπεκίρης συναντά τους συνομιλητές του

19.09.2026 10:56
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Σφοδρή επίθεση στον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρη, καθώς και στον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλη Μπεκίρη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως “έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)” και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.

»Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του. Και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν “ανδραγάθημα” εκτίοντας την ποινή τους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως την «ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της “Θεσσαλονίκης” ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη. Ο τελευταίος μάλιστα επιβεβαιώνει τη συνάντηση».

«Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς; Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;», καταλήγει.

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