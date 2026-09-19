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19.09.2026 11:39

Αντόνιο Μπαντέρας: Η 29χρονη κόρη του τον συνόδευσε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας

19.09.2026 11:39
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Συνοδευόμενος από την 29χρονη κόρη του εμφανίστηκε ο Αντόνιο Μπαντέρας στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας.

Ο 66χρονος ηθοποιός έδωσε το παρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και περπάτησε στο κόκκινο χαλί λίγο πριν την προβολή του φίλ «Up Against It» με τη Στέλλα, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Μέλανι Γκρίφιθ.

Για την εμφάνισή του στην εκδήλωση, ο Μπαντέρας επέλεξε ένα μαύρο πουκάμισο με λευκά λουλούδια κάτω από το μαύρο κοστούμι του, ενώ η κόρη του φορούσε ένα μαύρο μακρυμάνικο φόρεμα, κοντό στο μπροστινό μέρος, και μαύρα γυαλιά ηλίου. Πατέρας και κόρη πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό πριν μπουν στην αίθουσα.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφθ παντρεύτηκαν το 1996. Το διαζύγιό τους ανακοινώθηκε το 2015, με το πρώην ζευγάρι να διατηρεί άψογες σχέσεις έκτοτε. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ηθοποιός δήλωσε πως η πρώην σύζυγός του είναι μάλιστα μία από τις καλύτερές του φίλες.

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