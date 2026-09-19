Αντόνιο Μπαντέρας: Η 29χρονη κόρη του τον συνόδευσε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνοδευόμενος από την 29χρονη κόρη του εμφανίστηκε ο Αντόνιο Μπαντέρας στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας.

Ο 66χρονος ηθοποιός έδωσε το παρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και περπάτησε στο κόκκινο χαλί λίγο πριν την προβολή του φίλ «Up Against It» με τη Στέλλα, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Μέλανι Γκρίφιθ.

Για την εμφάνισή του στην εκδήλωση, ο Μπαντέρας επέλεξε ένα μαύρο πουκάμισο με λευκά λουλούδια κάτω από το μαύρο κοστούμι του, ενώ η κόρη του φορούσε ένα μαύρο μακρυμάνικο φόρεμα, κοντό στο μπροστινό μέρος, και μαύρα γυαλιά ηλίου. Πατέρας και κόρη πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό πριν μπουν στην αίθουσα.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφθ παντρεύτηκαν το 1996. Το διαζύγιό τους ανακοινώθηκε το 2015, με το πρώην ζευγάρι να διατηρεί άψογες σχέσεις έκτοτε. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ηθοποιός δήλωσε πως η πρώην σύζυγός του είναι μάλιστα μία από τις καλύτερές του φίλες.

Διαβάστε επίσης

Συγκινημένη η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν μία σπουδαία ψυχή

Γερμανού για Μαζωνάκη: «10 μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι – Και θυμωμένοι»

Επιμένει ο Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: Εγώ λέω την αλήθεια, αυτός είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;