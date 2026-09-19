Γερμανού για Μαζωνάκη: «10 μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι – Και θυμωμένοι»

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Ανάρτηση για όσα έχουν συμβεί μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε στο Threads η Ναταλία Γερμανού.

Με αφορμή το αφιέρωμα στον αδικοχαμένο τραγουδιστή, το βράδυ της Παρασκευής στο Mega, η παρουσιάστρια και στιχουργός έγραψε: «Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι. Και θυμωμένοι. Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού κρέμασαν πανό “όσο ζω Μαζώ” για να το βλέπει μπας και καταλάβει έστω και τώρα τι έκανε. Ή μάλλον τι δεν έκανε για να σώσει έναν άνθρωπο».

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