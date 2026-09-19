Ικαρία: Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στον Εύδηλο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου 2026, σε χώρο με απορρίμματα στη Δημοτική Ενότητα Ευδήλου Ικαρίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:15 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στον χώρο των απορριμμάτων και, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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