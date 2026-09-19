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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

19.09.2026 10:37

ΕΛΑΣ: Ο απολογισμός για τον κύκλο των πρώτων μηνών, τα επόμενα βήματα και το «κυνήγι» του 20%

19.09.2026 10:37
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Τα επόμενα βήματά της σχεδιάζει η ΕΛΑΣ μετά τη ΔΕΘ, που κατά τους επιτελείς του κόμματος σηματοδότησε το κλείσιμο ενός πρώτου κύκλου τρεις και κάτι μήνες από την ίδρυσή της.

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου μέχρι στιγμής, μετά και την ολοκλήρωση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, βρίσκουν στην ΕΛΑΣ στα ίδια δημοσκοπικά επίπεδα με το προηγούμενο διάστημα, μεταξύ 15% και 17,5% περίπου. Κάτι που δείχνει μια κάποια στασιμότητα αν και στον απολογισμό που κάνει το επιτελείο της ΕΛΑΣ κρατά τα θετικά: την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης με απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, και τη μεγάλη διαφορά επίσης του Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, στον δείκτη «καταλληλότητας» – το πλεονέκτημα της πρωθυπουργικής εμπειρίας του Τσίπρα έναντι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνεται και στις έρευνες. Κι όλα αυτά, με δεδομένο ότι η ΕΛΑΣ ξεκίνησε από το μηδέν σχεδόν στελεχικά και οργανωτικά και πρόταξε στην πρώτη γραμμή τελείως νέα πρόσωπα.

Σαφώς όμως ανοίγει ένας νέος κύκλος, πιο δύσκολος καθώς η ΕΛΑΣ επιδιώκει να αυξήσει την επιρροή της και να καταγράψει το πολυπόθητο 2 μπροστά στο ποσοστό της, να πιάσει δηλαδή το 20%, ώστε να μην απειληθεί η δεύτερη θέση και η απόσταση από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Έτσι για το αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζονται εξορμήσεις σε όλη τη χώρα, των τομεαρχών και κεντρικών στελεχών του κόμματος κι ενδεχομένως και του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κάνουν «πενηνταράκια» τις εξαγγελίες και τη φιλοσοφία του προγράμματος που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και κατά συνέπεια να αντικρούσουν την κυβερνητική προπαγάνδα με τις υπερκοστολογήσεις και τα συναφή περί «αμετανόητου» Τσίπρα.

Χθες, η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα και την πλατφόρμα για την οικονομική της ενίσχυση ποντάροντας σε δωρεές μελών και φίλων του κόμματος εξ ου και το σύνθημα «θέλουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκτιμούν στην ΕΛΑΣ, ότι θα ακυρώσουν τη συζήτηση περί κρυφών χορηγών του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του.

Σε ό,τι αφορά την οργανωτική ενίσχυση του κόμματος, που είναι κρίσιμη εν όψει του προεκλογικού μαραθωνίου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί η στελέχωση των συντονιστικών των περιφερειών – μέχρι στιγμή έχουν ανακοινωθεί οι επικεφαλής αυτών των συντονιστικών.

Η Βρεττού «έδειξε» ΕΛΑΣ

Επιπλέον, φαίνεται να συνεχίζεται η είσοδος «νέων» προσώπων, καθώς η πρώην αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ρόζα Βρεττού, έδειξε πως κατευθύνεται στην ΕΛΑΣ.

Μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο η ΕΛΑΣ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα, γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει “εγώ θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη”, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό».

Στο μεταξύ, και η συνέντευξη της Όλγας Γεροβασίλη, η πρώτη μετά την ανεξαρτητοποίησή της, όπου επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την ένταξή της στην ΕΛΑΣ σε χρόνο που θα επιλέξει η ίδια, είχε τη σημασία της καθώς έδωσε ένα σήμα κινητικότητας των διεργασιών για την ένταξη στην ΕΛΑΣ στελεχών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ ή την Νέα Αριστερά, εφόσον πληρούν τους όρους που έχουν τεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα.

Λαθών συνέχεια…

Πάντως, τα «λάθη» στελεχών συνεχίζονται, με το ΠΑΣΟΚ να καραδοκεί με τεταμένες τις κεραίες του για να τα αναδείξει. Μετά τον Σιακαντάρη και το φραστικό μπέρδεμα του Κουτεντάκη για την κοστολόγηση, σειρά είχε χθες ο τομεάρχης Αυτοδιοίκησης της ΕΛΑΣ, Γιώργος Ιωακειμίδης, ο οποίος στο ερώτημα αν η ΕΛΑΣ θέλει να κυβερνήσει είπε «όχι, το δικό μας αφήγημα είναι να μπει μπροστά το 2».

Στην επίμονη ερώτηση του δημοσιογράφου «δηλαδή δε θέλετε εσείς να κυβερνήσετε;» απάντησε «Θα θέλαμε, το θέμα είναι ποιο είναι το εφικτό».

Μετά απ’ αυτό το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε με ανακοίνωσή του στην ΕΛΑΣ σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως ο κ. Ιωακειμίδης αποκάλυψε τις πραγματικές επιδιώξεις του «ΙΧ κόμματος του Αλέξη Τσίπρα», καθώς «όπως δήλωσε, πρωταρχικός τους στόχος είναι “να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους” και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση».

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