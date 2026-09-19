Βορίδης: «Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες στήριξης των πολιτών»

Takeaways by to pontiki AI Ο Μάκης Βορίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέμβει για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων, εξετάζοντας στοχευμένες ενισχύσεις αντί για οριζόντιες μειώσεις φόρων, καθώς η μετακύλιση του οφέλους στους καταναλωτές δεν θεωρείται δεδομένη.

Παράλληλα, ο υπουργός υπεραμύνθηκε του πακέτου μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, απορρίπτοντας την κριτική της αντιπολίτευσης περί ανεπαρκούς οικονομικής στήριξης.

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο, διευκρίνισε ότι η νομοθεσία απαγορεύει τη συμμετοχή στις εκλογές κομμάτων με ηγεσία που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση.

Τέλος, εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αναμένοντας πρώτα τις επίσημες εξελίξεις.

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Την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εξέφρασε ο Μάκης Βορίδης.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, η αύξηση των τιμών της ενέργειας δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει το σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, χωρίς ακόμη να είναι σαφές ποια μορφή θα λάβει.

«Είμαι σίγουρος ότι η Ευρώπη κάτι θα κάνει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε να περιοριστεί, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, η μεγάλη πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για την προστασία του εισοδήματος των πολιτών, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη κρίση οφείλεται σε διεθνείς εξελίξεις.

«Δεν είναι μια κρίση που δημιουργήσαμε εμείς. Δεν κάναμε εμείς τον πόλεμο στο Ορμούζ», είπε, τονίζοντας ότι όλες οι οικονομίες θα υποστούν τις συνέπειες και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει όσο μπορεί τις επιπτώσεις.

Η συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι το ζήτημα αφορά κυρίως την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και όχι μία ιδεολογική αντιπαράθεση.

Όπως εξήγησε, η μείωση του φόρου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αντίστοιχη μείωση της τιμής στην αντλία, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η μετακύλιση του οφέλους στον καταναλωτή δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Για την επιβολή πλαφόν ανέφερε ότι πρόκειται για ένα μέτρο με περιορισμένη χρονική διάρκεια, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης αναταραχής στην αγορά και όχι ως μόνιμος μηχανισμός συγκράτησης των τιμών.

Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα εάν τα αυξημένα φορολογικά έσοδα θα ήταν αποτελεσματικότερο να επιστρέφονται στοχευμένα στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση.

«Η αύξηση της τιμής των καυσίμων μάς αφορά όλους, αλλά δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο κάποιον που έχει εισόδημα 10.000 ευρώ τον μήνα και κάποιον που λαμβάνει 900 ευρώ», επισήμανε και πρόσθεσε πως ένα μέρος των δαπανών για καύσιμα είναι ανελαστικό, καθώς οι πολίτες χρειάζεται να μετακινούνται για την εργασία τους και για τις ανάγκες των οικογενειών τους.

Η απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης

Ο Μάκης Βορίδης απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης ότι το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν περιορισμένο.

Όπως είπε, τα μέτρα συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ αποτελούν το μεγαλύτερο πακέτο που έχει ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια.

Κατά τον ίδιο, η πολιτική συζήτηση μπορεί να αφορά τον τρόπο κατανομής των πόρων και τις κοινωνικές ομάδες που θα έπρεπε να ενισχυθούν περισσότερο, όχι όμως το ύψος της συνολικής δαπάνης.

«Μπορεί κάποιος να πει ότι δόθηκαν πολλά, αλλά δεν δόθηκαν σωστά. Αυτό αποτελεί πολιτική διαφορά. Δεν μπορεί, όμως, να υποστηρίζει ότι δεν δόθηκαν αρκετά», ανέφερε.

Η «πολλαπλή επίδραση» των ακριβών καυσίμων

Ο κ. Βορίδης αναγνώρισε ότι η μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων επηρεάζει το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα.

Όπως σημείωσε, η επιβάρυνση έχει τρεις βασικές διαστάσεις:

αυξάνει άμεσα το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων,

επιβαρύνει τα νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου και της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης,

αυξάνει το κόστος παραγωγής και μεταφοράς, το οποίο τελικά μετακυλίεται στις τιμές των προϊόντων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πολλαπλή επίδραση είναι που οδηγεί τον πρωθυπουργό στην αναζήτηση πρόσθετων παρεμβάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο πρωθυπουργός δεν θα αποφύγει τον δύσκολο χειμώνα»

Ερωτηθείς για τις πολιτικές συνέπειες ενός δύσκολου χειμώνα σε μία προεκλογική περίοδο, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, είπε ότι εξακολουθεί να καταγράφεται μεγάλη διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, αν και το κόμμα παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η απόσταση αυτή εμφανίζεται μικρότερη σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις και ότι υπάρχει βελτίωση στις επιδόσεις της κυβέρνησης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πολίτες διαθέτουν ακόμη σημαντικό χρόνο μέχρι τις εκλογές για να αξιολογήσουν τα κόμματα και τη στάση του πρωθυπουργού.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλάβει το πρόβλημα και τις ευθύνες και, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του, θα παλέψει για να το αντιμετωπίσει», ανέφερε, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες για να αποφευχθεί το πολιτικό κόστος του χειμώνα.

«Ας δούμε πρώτα το κόμμα Σαμαρά και μετά να αρχίσει να μετριέται»

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Βορίδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις δημοσκοπικές μετρήσεις που αφορούν έναν πολιτικό σχηματισμό ο οποίος δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί.

«Ας γίνει αυτό το κόμμα, να δούμε τι θα είναι, ποιοι θα είναι και ποια χαρακτηριστικά θα έχει και μετά να αρχίσει να μετριέται», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η δική του στάση επικεντρώνεται στις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις που διατυπώνονται και όχι σε εκτιμήσεις για την εκλογική πορεία ενός υπό ίδρυση σχηματισμού.

Οι διατάξεις για την κάθοδο Κασιδιάρη στις εκλογές

Ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Όπως υποστήριξε, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την ανακήρυξη κόμματος εφόσον στην πραγματική ή δηλωμένη ηγεσία του βρίσκεται πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση ή για άλλα αδικήματα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο έκτισης της ποινής, την υφ’ όρον απόλυση ή ενδεχόμενη παραγραφή της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και εάν ένας καταδικασμένος εμφανίζεται απλώς ως υποψήφιος, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου μπορεί να εξετάσει εάν ο συγκεκριμένος σχηματισμός εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να αποφασίσει για την ανακήρυξη των συνδυασμών του.

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής ως ανεξάρτητου υποψηφίου σε μία εκλογική περιφέρεια, ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, εξαιτίας του αριθμού των ψήφων που θα έπρεπε να συγκεντρωθούν.

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