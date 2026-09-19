Πρόεδρος ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: «Μας είπαν μόνο ότι δεν τον έβαλαν στο μηχάνημα – Δεν γνωρίζαμε τι εννοούσαν»

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Για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι πριν από τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο μίλησε ο πρόεδρος Εργαζομένων ΕΚΑΒ και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος αναφέρθηκε στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν σε βάρος των διασωστών του ΕΚΑΒ από τους δύο γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμα ακολούθησε από την αρχή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ δεν είχε ενημερωθεί για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί στον τραγουδιστή.

«Μετά από μία εβδομάδα άρχισαν να κατηγορούν τους διασώστες οι κατηγορούμενοι ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Εμείς βέβαια τηρήσαμε το πρωτόκολλο από την αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ERTnews, επισημαίνοντας ότι οι διασώστες δεν είχαν λάβει πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση του ασθενούς και για όσα είχαν προηγηθεί στο ιατρείο.

«Δυστυχώς δεν μας ενημέρωσαν τι ιατρικές πράξεις γινόντουσαν γενικότερα, να μας ενημερώσουν ποιος ήταν ο ασθενής και τι έχει συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής τον διακομίσαμε στο “Ελπίς”», είπε.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ σημείωσε ότι όλες οι ενέργειες του πληρώματος καταγράφονται στο δελτίο του ασθενοφόρου, το οποίο παραδίδεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

«Σε όλα τα περιστατικά καταγράφουμε τι έχει συμβεί. Κυρίως αν παραλάβουμε ασθενή από ένα ιατρείο, υπάρχει και ιατρικό σημείωμα που μας δίνουν οι γιατροί, αν δεν συνοδεύσουν τον ασθενή. Στις επείγουσες περιπτώσεις συνήθως συνοδεύουν τον ασθενή για να συνδράμουν μαζί με τον διασώστη, ώστε αν υπάρχει μία ελπίδα να σωθεί ο άνθρωπος, να σωθεί κατά τη διάρκεια της διακομιδής», ανέφερε.

«Δεν γνώριζαν για την πλασμαφαίρεση»

Σε ερώτηση για το αν οι διασώστες γνώριζαν για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ο κ. Μαθιόπουλος απάντησε αρνητικά.

«Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν “εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί”. Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν», ανέφερε και περιέγραψε τι συνέβη κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή προς το ασθενοφόρο, λέγοντας ότι ο γιατρός που βρισκόταν στο σημείο ακολούθησε αρχικά το πλήρωμα.

«Όταν κατεβάσαμε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο ακολούθησε ο γιατρός. Στη συνέχεια όμως, όταν του είπαμε ότι ο τραγουδιστής θα πάει στο “Ελπίς”, γύρισε πίσω στο ιατρείο και δεν επέστρεψε και εμείς φύγαμε γιατί έπρεπε να φύγουμε», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στις συνθήκες μεταφοράς ασθενών, εξήγησε ότι ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ειδική καρέκλα καθώς δεν χωρούσε φορείο στο ασανσερ.

«Όταν στο ασανσέρ δεν χωράει φορείο, χρησιμοποιούμε ειδική καρέκλα. Φορείο υπάρχει, αλλά όταν δεν υπάρχει ασανσέρ που να χωράει το φορείο στο ιατρείο που πάμε, παίρνουμε την καρέκλα του ασθενοφόρου», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις ενέργειες των γιατρών μετα την ανακοπή υποστηρίζοντας: «Όταν δεν λειτουργεί ο απινιδωτής, πώς κάνεις ΚΑΡΠΑ; Όταν δεν έχεις συνδέσει το άτομο με ανακοπή σε οξυγόνο και να του κάνεις Ambu; Δεν γίνεται να επανέλθει ο ασθενής», δήλωσε.

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