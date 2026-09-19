Χλαμύδες, κοσμήματα και πασαρέλα στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία του Δήμου Γαλατσίου

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Αν κάποιος πίστευε ότι τα καλλιστεία είχαν μείνει κάπου ανάμεσα στις πασαρέλες, τα στέμματα και τις βραδινές τουαλέτες, μάλλον δεν είχε υπολογίσει την αρχαιοελληνική εκδοχή τους. Γιατί στον τέταρτο Αρχαιοελληνικό Διαγωνισμό Ομορφιάς 2026 η πασαρέλα αποκτά ιστορικό χαρακτήρα, οι διαγωνιζόμενοι φορούν αρχαιοελληνικές περιβολές και στη θέση των συνηθισμένων τίτλων εμφανίζονται ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Ποσειδώνας, ο Ερμής και ο Σπάρτακος!

Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο αστείο, αλλά για την τέταρτη διοργάνωση του θεσμού, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:30, στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου, στον Δήμο Γαλατσίου, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Και για όσους αναρωτιούνται αν πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια αναβίωσης της αρχαιότητας, η απάντηση είναι ότι εδώ η αρχαιότητα δεν περιορίζεται στις κολόνες και τα αγάλματα. Έχει πασαρέλα, διαγωνιζόμενους, χειροποίητα κοσμήματα, υφαντά και, φυσικά, κριτική επιτροπή.

Η ιδέα ανήκει στον Βασίλη Ντάτσο, ο οποίος είναι ο ιδρυτής, δημιουργός και οργανωτής της διοργάνωσης. Η αρχή έγινε το 2016, όταν η ιδέα κατοχυρώθηκε επίσημα. Οι τρεις πρώτοι διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Λουτράκι, ενώ πλέον η διοργάνωση μεταφέρεται στο Γαλάτσι, υπό την αιγίδα του Δήμου. Η εξέλιξη, πάντως, δεν σταματά εδώ, καθώς ο εμπνευστής της έχει βάλει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, αφού θέλει τα αρχαιοελληνικά καλλιστεία να ταξιδέψουν και εκτός Ελλάδας!

Και αν το concept ακούγεται αρκετά φιλόδοξο, η εξήγηση βρίσκεται και στα ίδια τα λόγια του δημιουργού του. Όπως έχει αναφέρει, στόχος είναι «όπου υπάρχει ελληνισμός, να γίνονται τα αρχαιοελληνικά καλλιστεία και ο τελικός να γίνεται στην Ελλάδα». Με άλλα λόγια, η ιδέα είναι να αποκτήσει ο θεσμός διεθνή παρουσία και η τελική αναμέτρηση να επιστρέφει στη χώρα όπου όλα ξεκίνησαν.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι εμφανίζονται με αρχαιοελληνικές περιβολές, υφαντά ενδύματα και κοσμήματα. Η επιλογή τους, σύμφωνα με τον εμπνευστή της ιδέας, γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και ιδιαίτερη έμφαση στη φυσικότητα. Και επειδή εδώ δεν αρκεί απλώς να περπατήσεις στην πασαρέλα, κάθε διαγωνιζόμενος συνδέεται με έναν αρχαιοελληνικό τίτλο και, όταν παρουσιάζεται, γίνονται αναφορές και στην ιστορία του προσώπου που «αντιπροσωπεύει».

Έτσι, αντί για ένα απλό catwalk, το κοινό μπορεί να βρεθεί μπροστά σε έναν Μέγα Αλέξανδρο, έναν Ποσειδώνα, έναν Ερμή ή έναν Σπάρτακο. Η αρχαιοελληνική μυθολογία και ιστορία συναντούν την πασαρέλα και το αποτέλεσμα έχει, εκ των πραγμάτων, ένα στοιχείο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

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