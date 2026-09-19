Σπείρα «άδειαζε» σπίτια στην Αττική: 23 διαρρήξεις και λεία άνω των 179.000 ευρώ

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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων οικιών σε περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων.

Στο πλαίσιο επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, από αστυνομικούς , συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής τρεις αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα πέντε μέλη εκ των οποίων δύο είναι έγκλειστα σε Σωφρονιστικά Καταστήματα κράτησης και τρεις βρίσκονται στο εξωτερικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε, έπειτα από επισταμένη και πολύμηνη έρευνα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο 2025 συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη, ιδιαίτερα δραστήρια και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, προκειμένου να προβαίνουν στην κατ’ επάγγελμα τέλεση διακεκριμένων κλοπών σε οικίες σε περιοχές της Αττικής με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, η οργάνωση παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά μιας καλά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, με σαφή καταμερισμό ρόλων και καθηκόντων, οργανωμένη υποδομή, συνέχεια και μακρά διάρκεια δράσης. Επιδίωκε συστηματικά τη διάπραξη κακουργημάτων με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, ενώ εμπλεκόταν και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα επαφές και αναπτύσσοντας δραστηριότητα στο εξωτερικό.

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