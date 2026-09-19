Αντοχή ή βάλτωμα; Η «οριζόντια γραμμή» της ΝΔ στα γκάλοπ, η αρωγός… Κεντροαριστερά και η διπλή απειλή από χειμώνα και Σαμαρά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πρόκειται για πολιτική ανθεκτικότητα, που θα αποτελέσει τη βάση για την αντεπίθεση στην τελική ευθεία με σ΄τοχο την τρίτη θητεία, ή στην πραγματικότητα είναι ένα «βάλτωμα», που περιμένει να βυθίσει τη ΝΔ, μόλις η κοινωνική δυσφορία φύγει από τα όρια της αντοχής ή εμφανιστεί όντως μίας εναλλακτική; Αυτό είναι ίσως το βασικό ερώτημα που προκύπτει από τις τέσσερις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μία αξιοσημείωτη σταθερότητα, χωρίς όμως να καταφέρνει να μετατρέψει σε ουσιαστική δημοσκοπική άνοδο ούτε το μεγάλο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Marc, Pulse, MRB και Opinion Poll καταγράφουν ουσιαστικά την ίδια εικόνα: η ΝΔ κινείται μεταξύ 29% και 31% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ στην απλή πρόθεση τα ποσοστά είναι αισθητά χαμηλότερα, από 23,8% έως 27,5%.

Δημοσκόπηση Πρόθεση ψήφου ΝΔ Εκτίμηση/αναγωγή Marc 27,5% 31% Pulse 26,5% 30,5% MRB 23,8% 29% Opinion Poll 25,7% 31%

Το εύρος είναι μικρό και η εικόνα εξαιρετικά καθαρή. Η ΝΔ δεν υποχωρεί δραματικά, αλλά ούτε ξεκολλάει.

Και αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν κοιτάξει κανείς πίσω. Στη Marc της 30ής Ιουνίου η ΝΔ ήταν 26,8% στην πρόθεση και 30,5% στην εκτίμηση, ενώ στην τελευταία μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο είχε φτάσει στο 30,8% στην εκτίμηση. Στην Pulse του Ιουλίου ήταν 26% και 30% αντιστοίχως, ενώ η Opinion Poll είχε καταγράψει ήδη από τον Ιούνιο 25,6% στην πρόθεση και 30,5% στην εκτίμηση.

Με άλλα λόγια, τρεις μήνες πολιτικών εξελίξεων και μία ΔΕΘ αργότερα, η ΝΔ βρίσκεται περίπου εκεί όπου βρισκόταν.

Τα 2,2 δισ. της ΔΕΘ δεν έσπασαν την «οριζόντια γραμμή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο παρεμβάσεων 2,2 δισ. ευρώ, με στόχευση σε εισοδήματα, φορολογία και νοικοκυριά. Θα μπορούσε επομένως να αναμένεται κάποια θετική μεταβολή αμέσως μετά τις εξαγγελίες.

Όμως κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν αποτυπώνεται σε σημαντική κλίμακα. Η Pulse καταγράφει άνοδο μόλις μισής μονάδας στην πρόθεση, από 26% σε 26,5%. Η Marc εμφανίζει τη ΝΔ στο 27,5%, από 26,8%, ενώ στην MRB η αναγωγή παραμένει ακριβώς στο 29% που είχε καταγραφεί και τον Ιούλιο. Η Opinion Poll δίνει 31%, μόλις μισή μονάδα υψηλότερα από το 30,5% του Ιουνίου.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αξιολόγηση των ίδιων των μέτρων. Στην MRB 58,9% τα κρίνει αρνητικά και 30,2% θετικά, ενώ το 53,7% θεωρεί ότι είναι λιγότερα από όσα επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Στην Pulse, όταν τίθεται ειδικά το ερώτημα ποιανού οι προτάσεις αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, το 31% απαντά «κανενός» και 25% επιλέγει εκείνες του πρωθυπουργού.

Έτσι προκύπτουν δύο διαφορετικές αναγνώσεις των ίδιων αριθμών. Η πρώτη είναι η ανθεκτικότητα: παρά τη φθορά της διακυβέρνησης, η ΝΔ εξακολουθεί να βρίσκεται μακράν πρώτη. Η δεύτερη είναι η στασιμότητα: ακόμη και μία μεγάλη οικονομική παρέμβαση δεν αρκεί μέχρι στιγμής για να μετακινήσει αισθητά τη δημοσκοπική βελόνα.

Η παράδοξη «αρωγός»: Μία Κεντροαριστερά που ακόμη δεν συγκροτεί εναλλακτικό πόλο

Το σταθερό πλεονέκτημα της ΝΔ δεν βρίσκεται μόνο στις δικές της αντοχές. Βρίσκεται και στην κατακερματισμένη εικόνα του χώρου στα αριστερά και κεντροαριστερά της.

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα παραμένει δεύτερη, αλλά κινείται στις τέσσερις τελευταίες εκτιμήσεις μεταξύ 15,9% και 17,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται περίπου στο 11,5%-12,4%. Καμία από τις δύο δυνάμεις δεν πλησιάζει σήμερα τη ΝΔ, ενώ η μεταξύ τους μάχη για τη δεύτερη θέση δυσκολεύει τη συγκρότηση ενός ενιαίου αντίπαλου πόλου.

Πρόκειται για έναν παράγοντα που λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ της κυβερνητικής κυριαρχίας: η ΝΔ μπορεί να βρίσκεται γύρω στο 30%, αλλά ο πλησιέστερος αντίπαλός της παραμένει περίπου στο μισό αυτού του ποσοστού. Το ερώτημα είναι για πόσο αυτή η συνθήκη θα αρκεί.

Χειμώνας και Σαμαράς: Δύο διαφορετικοί κίνδυνοι

Η επόμενη περίοδος περιλαμβάνει δύο παράγοντες που μπορούν να δοκιμάσουν τη σημερινή ισορροπία, χωρίς να είναι δυνατόν σήμερα να προεξοφληθεί η δημοσκοπική τους επίδραση.

Ο πρώτος είναι η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος του χειμώνα. Στην Opinion Poll, ακρίβεια και πληθωρισμός αποτελούν μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα για το 62,4% των πολιτών. Εάν οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια περάσουν περισσότερο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η κυβέρνηση θα χρειαστεί να υπερασπιστεί τα σημερινά της ποσοστά σε ένα πεδίο στο οποίο ήδη καταγράφεται μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Ο δεύτερος είναι το ενδεχόμενο κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Εδώ η Pulse δίνει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα: μεταξύ όσων ψήφισαν ΝΔ το 2023 αλλά σήμερα έχουν απομακρυνθεί, 15% δηλώνει ότι σίγουρα και 17% ότι μάλλον θα ψήφιζε ένα κόμμα Σαμαρά. Στους σημερινούς ψηφοφόρους της ΝΔ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2% και 6%. Πρόκειται για μέτρηση δυνητικής συμπεριφοράς και όχι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, δείχνει όμως πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη δεξαμενή ενδιαφέροντος για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Και κάπως έτσι η «οριζόντια γραμμή» των τελευταίων μηνών αποκτά διπλή ανάγνωση.

Η ΝΔ έχει λόγους να επισημαίνει ότι αντέχει, παραμένοντας καθαρά πρώτη και χωρίς να εμφανίζεται σήμερα αντίπαλος που να πλησιάζει τα ποσοστά της.

Ταυτόχρονα, όμως, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι δυσκολεύεται να διευρύνει την εκλογική επιρροή της. Και εάν ένα πακέτο 2,2 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ δεν προκάλεσε παρά οριακές μεταβολές, η προσπάθεια για αισθητή άνοδο από τη σημερινή ζώνη του 29%-31% προϋποθέτει αλλαγή των συνθηκών που σήμερα κρατούν την εκλογική της επιρροή σχεδόν αμετακίνητη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το σταθερότερο πολιτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης παραμένει εμφανές: η δική της στασιμότητα δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη άνοδο μιας ενιαίας αντιπολιτευτικής δύναμης που να αμφισβητεί την πρώτη θέση της.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Πλεύρη – ΠΑΣΟΚ για τη γνωριμία με Θεοδωρόπουλο: «Σπέκουλα» λέει ο υπουργός, επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους γιατρούς απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Ξεπέρασε τον εαυτό της η Βούλτεψη, ταύτισε τον Τσίπρα με τον Κασιδιάρη

Μητσοτάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή