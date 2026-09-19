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19.09.2026 07:41

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ, τη νύχτα, στη βόρεια Εύβοια

19.09.2026 07:41
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:11 στη βόρεια Εύβοια, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για τον δεύτερο σεισμό μέσα σε λίγες ώρες.

Λέκκας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Το πρωί της Παρασκευής, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Παρασκευής, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση στην περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Ευθύμιος Λέκκας είπε πως θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, προσθέτοντας πως λόγω της έντονης σεισμικότητας στην περιοχή οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή.

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