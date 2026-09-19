Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ, τη νύχτα, στη βόρεια Εύβοια

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:11 στη βόρεια Εύβοια, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.
Πρόκειται για τον δεύτερο σεισμό μέσα σε λίγες ώρες.
Το πρωί της Παρασκευής, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Παρασκευής, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση στην περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες.
Ο Ευθύμιος Λέκκας είπε πως θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, προσθέτοντας πως λόγω της έντονης σεισμικότητας στην περιοχή οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή.
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