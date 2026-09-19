Το Φθινόπωρο σε αναμονή αφού επιμένουν οι καλοκαιρινές πινελιές και το μελτέμι

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Έως τώρα, λίγα πράγματα θυμίζουν φθινόπωρο. Χωρίς απρόοπτα και εκπλήξεις, με φυσιολογικές έως ζεστές ημέρες, σταθερό μελτέμι και λίγες βροχές, φτάνουμε αισίως στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Μόνο η πρωινή και νυχτερινή ψύχρα μας προϊδεάζει ότι σιγά σιγά αλλάζουμε εποχή, καθώς κατά τα άλλα οι ζεστές θάλασσες μας παροτρύνουν ακόμα για λίγες βουτιές.

Ο καιρός σήμερα Σάββατο (19/9) θα είναι γενικά καλός στα βόρεια, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις θερμές ώρες της ημέρας οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά, δίνοντας πιθανώς μπόρες στα βόρεια ορεινά, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα βόρεια Επτάνησα. Στη Θεσσαλία, τη Στερεά και το Αιγαίο ο καιρός διατηρείται αίθριος.

Νοτιότερα, ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στην Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο με ενδεχόμενο εκδήλωσης βροχών στα ορεινά, ενώ λίγες βροχές αναμένονται και στα νότια Επτάνησα, ιδίως σε Λευκάδα και Κεφαλονιά. Στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά το βράδυ. Οι άνεμοι σταδιακά εξασθενούν στα βόρεια. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30°C στις περισσότερες περιοχές, αν και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29°C με 31°C στα περισσότερα ηπειρωτικά, τοπικά στη Θεσσαλία τους 32°C, ενώ στα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 26°C με 28°C.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ και στον Σαρωνικό μεταβλητοί μέτριας έντασης, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28°C και στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου τους 30°C. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και αργότερα νότιοι μέτριας έντασης, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 17°C έως 29°C.

Την Κυριακή (20/9) η μέρα θα ξεκινήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Μετά το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, φέρνοντας μπόρες και πιθανές καταιγίδες σε Μακεδονία, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, στα ορεινά της Θεσσαλίας, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα Επτάνησα. Αντίθετα, στη Θράκη, την Ανατολική Στερεά και το Αιγαίο ο ήλιος θα κυριαρχεί όλη μέρα.Οι βοριάδες επιμένουν στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Καρπάθιο και τα Δωδεκάνησα έως και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης βόρειοι άνεμοι μέτριας έντασης. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 31°C με 33°C στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 28°C με 29°C, με πιο δροσερές συνθήκες στις Κυκλάδες.

Οι υψηλές πιέσεις προστατεύουν την περιοχή μας προς το παρόν, δίνοντας μια μικρή παράταση στο καλοκαίρι! Με απλά λόγια… το καλοκαίρι πεισματικά διεκδικεί μια μικρή ακόμα παράταση!

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