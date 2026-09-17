Με «σχεδόν» Φθινόπωρο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο αλλά οι καλοκαιρινές πινελιές δεν λείπουν από το κάδρο

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Το χαμηλό βαρομετρικό που μας απασχόλησε υποχωρεί και αποχωρεί, δίνοντας τις τελευταίες βροχές στη νότια Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, με τη δροσιά να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή λόγω της απουσίας ήλιου. Ο καιρός, πάντως, γυρίζει σελίδα, αφού από αύριο η εικόνα του βελτιώνεται και ο υδράργυρος παίρνει ξανά σταδιακά την ανηφόρα.

Ξεκινώντας από βόρεια, λοιπόν, αύριο Πέμπτη (17/8), ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Τις θερμές ώρες της ημέρας, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά. Ανάλογη θα είναι η εικόνα τόσο στη Θεσσαλία, τη Στερεά αλλά και στα επτάνησα, με τον ήλιο να κυριαρχεί και κάποιες σκόρπιες νεφώσεις από το μεσημέρι.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, καλός θα είναι ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου και ενδέχεται να σημειωθούν λίγες βροχές άνευ σημασίας. Παράλληλα, στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο, η ηλιοφάνεια θα δώσει τη θέση της σε λίγα σύννεφα από τη μεσημέρι και μετά.

Τέλος, στην Κρήτη στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο πιο άστατος θα είναι το σκηνικό με αυξημένες νεφώσεις – βροχές μπόρες και πιθανές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά εξασθενούν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, στο Καρπάθιο πέλαγος και αργότερα στην περιοχή των Δωδεκανήσων έως 7 μπορφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι ΒΔ άνεμοι θα είναι ήπιοι και μόνο στα νότια τμήματα του ίσως φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Ο υδράργυρος σε φυσιολογικές τιμές… Στα περισσότερα ηπειρωτικά θα φτάσουμε τους 27 με 30 βαθμούς κελσίου.

Ωστόσο,στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσουμε τους 26 βαθμούς, όπως και στην Κρήτη αλλά και στα Δωδεκάνησα η συννεφιά και οι βροχές δεν θα αφήσουν το θερμόμετρο να ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.

Στην Αττική ηλιόλουστος θα είναι γενικά ο καιρός με λίγες νεφώσεις κυριώς στα ανατολικά και βόρεια του νομού τις πρωινές ώρες. Οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5-6 και τοπικά ίσως και τα 7 μποφόρ,ενώ στον Σαρωνικό θα πνέουν πιο ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ταξιδεύοντας προς την Θεσσαλονίκη, αίθριος θα είναι γενικά ο καιρός με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Θαλάσσια αύρα στον Θερμαϊκό με νοτιάδες ασθενείς και το θερμόμετρο θα δείξει από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται ακόμα περισσότερο με τον ήλιο να κερδίζει τις εντυπώσεις, τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή επιπλέον άνοδο. Και κάπως έτσι έχουμε μπει στο κλίμα του φθινοπώρου αλλά οι καλοκαιρινές πινελιές δεν λείπουν από το κάδρο.

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