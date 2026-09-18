Η Ευρώπη σε αυξημένη ετοιμότητα: Οι κυβερνήσεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία

Takeaways by to pontiki AI Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω της πρόσφατης κλιμάκωσης των περιστατικών υβριδικής δραστηριότητας, όπως παραβιάσεις εναέριου χώρου και απόπειρες δολιοφθοράς, που αποδίδονται στη Ρωσία.

Αν και το ΝΑΤΟ δεν διαπιστώνει άμεσο κίνδυνο επίθεσης, αρκετές χώρες ενισχύουν την ετοιμότητά τους και εντείνουν τις προειδοποιήσεις τους προς την κοινή γνώμη.

Οι σύμμαχοι θεωρούν ότι οι ενέργειες της Μόσχας αποτελούν εργαλείο πίεσης για να επηρεαστεί η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ουκρανία.

Παρά την αύξηση των περιστατικών, η Συμμαχία δεν έχει προχωρήσει σε νέα πολυμερή δράση, διατηρώντας ωστόσο ισχυρή στρατιωτική παρουσία μέσω ασκήσεων σε περιοχές όπως η Βαλτική.

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς τα περιστατικά που οι χώρες του ΝΑΤΟ συνδέουν με ρωσική υβριδική δραστηριότητα έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες. Παραβιάσεις εναέριου χώρου, περιστατικά με drones και απόπειρες δολιοφθοράς έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης κλιμάκωσης, χωρίς πάντως η Συμμαχία να εκτιμά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος επίθεσης.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προχωρούν, παράλληλα, σε πρακτικές κινήσεις ενίσχυσης της ετοιμότητάς τους. Η Γερμανία προετοιμάζει το σύστημα υγείας της για ένα ενδεχόμενο κρίσης, ενώ η Λιθουανία έχει επικαιροποιήσει τα σχέδια εκκένωσης. Στη Βαλτική πραγματοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας έχουν πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας γυμνάσια κοντά στα λιθουανικά σύνορα.

Στο πολιτικό επίπεδο, οι προειδοποιήσεις έχουν γίνει εντονότερες. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε την Πέμπτη, 17/9, ότι η Ρωσία ενδέχεται «μέσα στους επόμενους μήνες» να εξαπολύσει drones ή πυραύλους εναντίον εδαφών χωρών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν την Ουκρανία.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες καταγράφουν περισσότερα περιστατικά στον εναέριο χώρο τους και περισσότερες απόπειρες δολιοφθοράς. Οι Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ θεωρούν ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν εργαλείο πίεσης της Μόσχας με στόχο να επηρεάσει τη στάση τους απέναντι στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι όποιες αντιδράσεις μελετώνται προσεκτικά, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

Στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε την Παρασκευή, 18/9, έκτακτη συνάντηση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κατάσταση στην Ουκρανία, το Ιράν και η ενεργειακή κρίση που εντείνεται.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις του Τουσκ «βάσιμες και καλά τεκμηριωμένες» και ανακοίνωσε νέο σχέδιο για την προστασία κρίσιμων υποδομών. «Τις τελευταίες εβδομάδες η ρωσική υβριδική απειλή κατά των Ευρωπαίων και της Γαλλίας έχει ενταθεί», δήλωσε.

Το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση αποτυπώθηκε και στη δήλωση του Γκιγιόμ Λακρουά, επικεφαλής του Ριζοσπαστικού Κόμματος της Αριστεράς, ο οποίος εξερχόμενος ανέφερε: «Στα 50 μου χρόνια, σπάνια έχω αισθανθεί τέτοιο ίλιγγο».

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση του Ολλανδού πρωθυπουργού, Ρομπ Γέτεν. «Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πολωνός πρωθυπουργός εκφράζεται με τόσο έντονο τρόπο», δήλωσε την Παρασκευή. «Πρέπει να λάβουμε αυτή την προειδοποίηση πολύ σοβαρά, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι δεν αποδεχόμαστε την κατάσταση και ότι θα αναλάβουμε δράση, εάν χρειαστεί».

Στη Φινλανδία, ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ κάλεσε την Πέμπτη τους πολίτες να είναι «ψυχολογικά προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι», κάνοντας αναφορά σε πιθανά περιστατικά δολιοφθοράς αλλά και σε ρωσικά drones.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα υιοθετεί πιο σκληρή ρητορική ενόψει των βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται στη Ρωσία αυτό το σαββατοκύριακο. Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να διατηρήσει στην εξουσία την Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν επίθεση κατά της Ρωσίας, ο πόλεμος θα είναι «πολύ σύντομος».

Από ευρωπαϊκής πλευράς, ανώτερος αξιωματούχος άμυνας περιέγραψε μια εικόνα αυξημένης δραστηριότητας από τη ρωσική πλευρά. «Η Ρωσία έχει αυξήσει τον ρυθμό των ενεργειών της, πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», δήλωσε. «Αυτό μπορεί να θεωρηθεί εκδήλωση μιας ευρύτερης τάσης, έχουμε δει παρόμοιες προειδοποιήσεις και στο παρελθόν και είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν κι άλλες», πρόσθεσε.

Παρά τις εξελίξεις, μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί νέα κοινή αντίδραση των χωρών της Συμμαχίας. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», ανέφερε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας, εξηγώντας ότι τα πρόσφατα περιστατικά δεν έχουν οδηγήσει σε πρόσθετη πολυμερή δράση.

Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ

Οι στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή της Βαλτικής συνεχίζονται. Την Παρασκευή, γερμανικές και σουηδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή άσκηση κοντά στο Γκότλαντ, το στρατηγικής σημασίας σουηδικό νησί. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί ασκήσεις δυνάμεων του ΝΑΤΟ κοντά στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Παράλληλα, μια σειρά περιστατικών έχει αυξήσει την προσοχή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ρωσικό drone πάνω από τη Λιθουανία, ενώ ρωσικό πλοίο εκτόξευσε φωτοβολίδες προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο. Στη Γερμανία, οι αρχές συνέδεσαν απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας με ύποπτο Ρώσο κατάσκοπο.

Παράλληλα, εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών τον Αύγουστο ανέφεραν ότι η Μόσχα σχεδίαζε περιορισμένη επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα χρόνια. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους στη Μόσχα να μην κλιμακώσουν την αντιπαράθεση με χώρες της Συμμαχίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.

Δεν είναι πάντως σαφές εάν οι νέες δημόσιες προειδοποιήσεις στηρίζονται σε πρόσθετα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Βίλνιους διαθέτει «τις ίδιες πληροφορίες» με τον Τουσκ για «μια πιθανή επιχείρηση υπό ξένη σημαία». Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τον Ιούλιο.

«Βλέπω τις δημόσιες δηλώσεις πολιτικών γι’ αυτό το ζήτημα ως μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας προκειμένου να προειδοποιήσουν τη Ρωσία να μην πάρει ανόητες αποφάσεις και να μην επιχειρήσει κάτι θεωρώντας ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5 για την αμοιβαία άμυνα του ΝΑΤΟ και ότι δεν θα υπάρξει συντριπτική απάντηση», δήλωσε.

Δύο διπλωμάτες της Συμμαχίας ανέφεραν ότι οι χώρες-μέλη δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για νέα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών. Μέχρι τώρα, άλλωστε, η Συμμαχία δεν έχει μεταβάλει την εκτίμησή της σχετικά με το επίπεδο της απειλής.

«Αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνουμε άμεση απειλή επίθεσης», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε όμως να είμαστε αφελείς ή εφησυχασμένοι και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ισχυρό τα επόμενα χρόνια».

Ο Εντ Άρνολντ, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και σύμβουλος της εταιρείας D Group, εκτίμησε ότι οι δημόσιες προειδοποιήσεις μπορεί να υπηρετούν και έναν δεύτερο στόχο: Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις υβριδικές απειλές και την εκ των προτέρων αντιμετώπιση πιθανών επιχειρήσεων «ψευδούς σημαίας».

Ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ απέδωσε την αυξημένη ρωσική δραστηριότητα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μόσχα στον πόλεμο της Ουκρανίας: «Ενδέχεται, επομένως, να θεωρεί λανθασμένα ότι η μόνη διέξοδος είναι η ενίσχυση της υβριδικής της εκστρατείας , πρόκειται όμως για μια επιλογή που δεν θα αποδώσει, καθώς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε».

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν αύξηση των περιστατικών που αποδίδονται επισήμως σε υβριδικές ενέργειες. Σύμφωνα με το ουκρανικό think tank, Sahaidachnyi Security Center, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο καταγράφηκαν στην Ευρώπη 100 τέτοια περιστατικά, έναντι 60 την ίδια περίοδο πέρυσι. Ιδιαίτερη αύξηση καταγράφηκε στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, είναι ακόμη υψηλότερος και ξεπερνά «τα 200». Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, φτάνουν τις «χιλιάδες» κάθε μήνα μόνο εναντίον της έδρας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες. «Οι αριθμοί αυξάνονται, η σοβαρότητα αυξάνεται, η διάθεση της Ρωσίας να αναλαμβάνει ρίσκα αυξάνεται», ανέφερε.

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