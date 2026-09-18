search
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 00:19
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 23:09

Super Cup EuroLeague: Η Ρεάλ νίκησε τη Ντουμπάι 98-95 στη παράταση και παίζει στον τελικό με τον Ολυμπιακό

18.09.2026 23:09
real dubai

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε την παράταση για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντουμπάι με 98-95 και να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί, το Σάββατο (19/9, 20:00), θα βρει απέναντί της τον Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, με τους Οκόμπο, Ράιτ, Σενγκέλια και Καμπενγκέλε να οδηγούν επιθετικά την ομάδα τους και να δημιουργούν από νωρίς διψήφια διαφορά.

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Ρεάλ βρήκε λύσεις κυρίως μέσα από τον Ταβάρες και κατάφερε να επιστρέψει από το -16 (36-20 στο 13΄). Έτσι, παρά την εξαιρετική ευστοχία της Ντουμπάι από την περιφέρεια, με 7/10 τρίποντα, οι Μαδριλένοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μόλις έναν πόντο πίσω, στο 43-42.

Μάχη μέχρι το τέλος και παράταση στο 88-88

Η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη και στην τρίτη περίοδο, με τη Ρεάλ να περνά μπροστά στο φινάλε του δεκαλέπτου χάρη σε καλάθι του Φελίζ, για το 64-63.

Στην τελευταία περίοδο, τα τρίποντα του Πραντίγια έδωσαν σημαντική ώθηση στη Ρεάλ, ενώ δύο συνεχόμενα εύστοχα σουτ πίσω από τα 6,75 μ. από τον Λουαού-Καμπαρό έφεραν τους Μαδριλένους στο +7.

Η Ντουμπάι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι. Κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και να οδηγήσει το ματς σε οριακό φινάλε. Στην τελευταία επίθεση, ο Γουόκαπ αστόχησε σε τρίποντο που θα μπορούσε να κρίνει την αναμέτρηση, με το 88-88 να στέλνει τις δύο ομάδες στην παράταση.

Ψυχραιμότερη η Ρεάλ στο έξτρα πεντάλεπτο

Στην παράταση, η Ρεάλ Μαδρίτης διαχειρίστηκε καλύτερα τις κρίσιμες κατοχές και έφτασε στη νίκη με 98-95, εξασφαλίζοντας τη θέση της στον τελικό.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Λουαού-Καμπαρό με 20 πόντους και έξι τρίποντα, ενώ στους 20 πόντους σταμάτησε και ο Ταβάρες.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88 κ.α., 95-98 παρ.

Οι συνθέσεις

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Τσάβι Πασκουάλ): Οκόμπο 24 (3), Ράιτ 12 (2), Σενγκέλια 11 (1), Καμπενγκέλε 10 (1), Μπέικον 19 (1), Ντιακιτέ 5 (1), Μπλόσομγκεϊμ 4, Γουόκαπ 4 (1), Άντερσον 3 (1), Μιντζ 3 (1), Μπερτάνς, Πετρούσεφ.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Λουαού-Καμπαρό 20 (6), Ταβάρες 20, Ντεκ 15 (2), Πραντίγια 13 (3), Φελίζ 10 (2), Καμπάτσο 5 (1), Γιάντουνεν 5 (1), Οκέκε 4, Μαλεντόν 4, Σαρ 2, Σούλγκα, Αμπάλδε.

Διαβάστε επίσης:

Στον τελικό του Euroleague Super Cup ο Ολυμπιακός: Mε μπροστάρη τον Φουρνιέ, επικράτησε με 92-90 της Φενερμπαχτσέ, στο Άμπου Ντάμπι

Απίστευτη γκάφα στους Πανασιατικούς Αγώνες: Έπαιξαν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας στους Νοτιοκορεάτες (Video)

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη, 2-0 την Χόφενχαϊμ – Πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moody’s
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Σε «θετικό» αναβαθμίστηκε το outlook της ελληνικής οικονομίας

pierrakakis moodys scope
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλό θετικό σήμα για την Ελλάδα: BBB+ από Scope, θετικό outlook από Moody’s – «Έχει τεράστια αξία», τόνισε ο Πιερρακάκης

scope-rating
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ+ προχώρησε η Scope Ratings

giannako albertis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος και Αλβέρτης σε διαγωνισμό τριπόντων για καλό σκοπό – Δωρεά 100.000 ευρώ (Video)

alket rizai098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάι: Νέα στοιχεία για την παρουσία του στη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

mazonakis-new
MEDIA

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

MITSOTAKIS_MARINAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας και κάλυψε  πλήρως τον Παύλο Μαρινάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 00:11
moody’s
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Σε «θετικό» αναβαθμίστηκε το outlook της ελληνικής οικονομίας

pierrakakis moodys scope
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλό θετικό σήμα για την Ελλάδα: BBB+ από Scope, θετικό outlook από Moody’s – «Έχει τεράστια αξία», τόνισε ο Πιερρακάκης

scope-rating
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ+ προχώρησε η Scope Ratings

1 / 3