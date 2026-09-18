Super Cup EuroLeague: Η Ρεάλ νίκησε τη Ντουμπάι 98-95 στη παράταση και παίζει στον τελικό με τον Ολυμπιακό

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Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε την παράταση για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντουμπάι με 98-95 και να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί, το Σάββατο (19/9, 20:00), θα βρει απέναντί της τον Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, με τους Οκόμπο, Ράιτ, Σενγκέλια και Καμπενγκέλε να οδηγούν επιθετικά την ομάδα τους και να δημιουργούν από νωρίς διψήφια διαφορά.

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Ρεάλ βρήκε λύσεις κυρίως μέσα από τον Ταβάρες και κατάφερε να επιστρέψει από το -16 (36-20 στο 13΄). Έτσι, παρά την εξαιρετική ευστοχία της Ντουμπάι από την περιφέρεια, με 7/10 τρίποντα, οι Μαδριλένοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μόλις έναν πόντο πίσω, στο 43-42.

Μάχη μέχρι το τέλος και παράταση στο 88-88

Η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη και στην τρίτη περίοδο, με τη Ρεάλ να περνά μπροστά στο φινάλε του δεκαλέπτου χάρη σε καλάθι του Φελίζ, για το 64-63.

Στην τελευταία περίοδο, τα τρίποντα του Πραντίγια έδωσαν σημαντική ώθηση στη Ρεάλ, ενώ δύο συνεχόμενα εύστοχα σουτ πίσω από τα 6,75 μ. από τον Λουαού-Καμπαρό έφεραν τους Μαδριλένους στο +7.

Η Ντουμπάι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι. Κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και να οδηγήσει το ματς σε οριακό φινάλε. Στην τελευταία επίθεση, ο Γουόκαπ αστόχησε σε τρίποντο που θα μπορούσε να κρίνει την αναμέτρηση, με το 88-88 να στέλνει τις δύο ομάδες στην παράταση.

Ψυχραιμότερη η Ρεάλ στο έξτρα πεντάλεπτο

Στην παράταση, η Ρεάλ Μαδρίτης διαχειρίστηκε καλύτερα τις κρίσιμες κατοχές και έφτασε στη νίκη με 98-95, εξασφαλίζοντας τη θέση της στον τελικό.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Λουαού-Καμπαρό με 20 πόντους και έξι τρίποντα, ενώ στους 20 πόντους σταμάτησε και ο Ταβάρες.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88 κ.α., 95-98 παρ.

Οι συνθέσεις

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Τσάβι Πασκουάλ): Οκόμπο 24 (3), Ράιτ 12 (2), Σενγκέλια 11 (1), Καμπενγκέλε 10 (1), Μπέικον 19 (1), Ντιακιτέ 5 (1), Μπλόσομγκεϊμ 4, Γουόκαπ 4 (1), Άντερσον 3 (1), Μιντζ 3 (1), Μπερτάνς, Πετρούσεφ.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Λουαού-Καμπαρό 20 (6), Ταβάρες 20, Ντεκ 15 (2), Πραντίγια 13 (3), Φελίζ 10 (2), Καμπάτσο 5 (1), Γιάντουνεν 5 (1), Οκέκε 4, Μαλεντόν 4, Σαρ 2, Σούλγκα, Αμπάλδε.

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