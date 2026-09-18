Παναθηναϊκός – Μπουργκ 90-69: «Πράσινος» περίπατος και τελικός με τον ΠΑΟΚ (Video)

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Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα ιδιαίτερα θετικό αγωνιστικό πρόσωπο στο Telekom Center, επικράτησε άνετα της Μπουργκ με 90-69 και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ το Σάββατο (19/9, 20:00).

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ και επέβαλε από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της, μετατρέποντας ουσιαστικά την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Με πρωταγωνιστή τον Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίος ξεκίνησε «καυτός» από την περιφέρεια, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 25-10 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν στην άμυνα, να κυκλοφορούν σωστά την μπάλα και να βρίσκουν λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 20 πόντων (51-31).

Άμυνα, κυκλοφορία και επιθετική πολυφωνία

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός διατήρησε την έντασή του στην άμυνα και τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να επιτρέψει στη Μπουργκ να αμφισβητήσει ουσιαστικά την κυριαρχία του.

Αυτό που ξεχώρισε ήταν η πίεση στην περιφέρεια, οι σωστές περιστροφές και η αποτελεσματική λειτουργία κοντά στο καλάθι, στοιχεία που επέτρεψαν στους «πράσινους» να δημιουργήσουν από νωρίς σημαντική διαφορά και να τη διατηρήσουν χωρίς δυσκολία.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός δεν στηρίχθηκε σε έναν παίκτη, αλλά παρουσίασε πολυφωνία και καλή κυκλοφορία της μπάλας, αξιοποιώντας τόσο το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα όσο και την περιφερειακή εκτέλεση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι 11 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν κατάφεραν να σκοράρουν, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνολική επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Μαντζούκας, Φρανσίσκο και Λεσόρ σε πρώτο πλάνο

Ο Μαντζούκας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 4/5 τρίποντα, έχοντας δώσει από νωρίς το σύνθημα για την κυριαρχία των γηπεδούχων.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους, ενώ ο Ματίας Λεσόρ πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Διψήφιος ήταν και ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους.

Τι κρατά ο Ομπράντοβιτς

Πέρα από την άνετη νίκη και την πρόκριση στον τελικό, ο Ομπράντοβιτς μπορεί να κρατήσει κυρίως την ένταση στην άμυνα, την καλή κυκλοφορία και την πολυφωνία στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί να ελέγξει ένα παιχνίδι μέσα από την άμυνά του και, ταυτόχρονα, να βρει επιθετικές λύσεις από διαφορετικές πηγές, παρουσιάζοντας μια εικόνα που αφήνει θετικά μηνύματα ενόψει της συνέχειας.

Οι «πράσινοι» θα ολοκληρώσουν την παρουσία τους στη φετινή διοργάνωση απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον τελικό του τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 51-31, 69-44, 90-69

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