search
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 00:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 22:56

Washington Post: Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί από όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο

18.09.2026 22:56
nekroi-stratiotes-us

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η εφημερίδα Washington Post υποστηρίζει ότι στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες απ’ όσους έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας.

Το δημοσίευμα επικαλείται έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου.

Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22 στρατιώτες, τέσσερις περισσότεροι απ’ όσους αναγράφονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, λέει η εφημερίδα επικαλούμενη πέντε από αυτούς τους αξιωματούχους.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση των CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο

Η Ευρώπη σε αυξημένη ετοιμότητα: Οι κυβερνήσεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία

Εφιαλτική έκθεση ΟΗΕ: Μειώθηκαν οι αφίξεις μεταναστών στην Ευρώπη, αυξήθηκαν τα πτώματα στη Μεσόγειο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moody’s
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Σε «θετικό» αναβαθμίστηκε το outlook της ελληνικής οικονομίας

pierrakakis moodys scope
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλό θετικό σήμα για την Ελλάδα: BBB+ από Scope, θετικό outlook από Moody’s – «Έχει τεράστια αξία», τόνισε ο Πιερρακάκης

scope-rating
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ+ προχώρησε η Scope Ratings

giannako albertis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος και Αλβέρτης σε διαγωνισμό τριπόντων για καλό σκοπό – Δωρεά 100.000 ευρώ (Video)

alket rizai098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάι: Νέα στοιχεία για την παρουσία του στη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

mazonakis-new
MEDIA

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

MITSOTAKIS_MARINAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας και κάλυψε  πλήρως τον Παύλο Μαρινάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 00:11
moody’s
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Σε «θετικό» αναβαθμίστηκε το outlook της ελληνικής οικονομίας

pierrakakis moodys scope
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλό θετικό σήμα για την Ελλάδα: BBB+ από Scope, θετικό outlook από Moody’s – «Έχει τεράστια αξία», τόνισε ο Πιερρακάκης

scope-rating
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ+ προχώρησε η Scope Ratings

1 / 3